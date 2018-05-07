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 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak...

 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Ezgi Anıl Flamenko Gitar Resitali ile devam edec

 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak...

 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Ezgi Anıl Flamenko Gitar Resitali ile devam edec

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:25
 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak...

14. BELLAPAİS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ EZGİ ANIL FLAMENKO GİTAR RESİTALİ İLE DEVAM EDİYOR

RESİTAL YARIN AKŞAM…
 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Ezgi Anıl Flamenko Gitar Resitali ile devam edecek.

Flamenko gitar virtüözü Ezgi Anıl sunacağı resitalde flamenko gitar tarzının yanında Aşık Veysel ve babası Avni Anıl 'ın eserlerini de kendi tarzında yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde, Telsim Vodafone ile  Deniz Plaza Ana Sponsorluğunda ve  Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd.’in katkılarıyla gerçekleştirilen bu yılki festival 12 Mayıs Cumartesi  akşamı “Festival Kapanış Konseri”nde yer alacak olan 3 Tenor Konseri ile sona erecek. 

3 Tenor Konserinde  Ankara Devlet Operası solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde Granada, Solamente Una Vez, Manhal De Carnaval, Dicitancello Vuie, Funiculi Funicula, O sole mio, Marecchiare, La Spagnola, Torna a Surriento gibi Napoliten şarkıların yanında Türk, Azeri ve Kıbrıs Türkülerinden örnekler de seslendirilecek.

Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL den; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser girişinden temin edilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi  0542 852 2385 / 0392 815 75 40 numaralı telefonlar ile Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından elde edilebilir.
 

Anahtar Kelimeler:
14BellapaisİlkbaharMüzikFestivali
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