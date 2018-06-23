KKTC mahkemelerinde bir ilk daha!

KKTC MAHKEMELERİNDE BİR İLK DAHA!

Küreselleşen dünya kapsamında teknolojinin gelişimi, bilgisayar ve elektronik sektörlerinde gerçekleşen buluşlar kullanıcıların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur.

Buna bağlı olarak internet kullanımı ve dijital ortamlar, hayatımızda hemen hemen her an kullandığımız bir araç haline gelmiştir.

Dijital ortamda gerçekleşen ve suç unsuru sayılan tüm konularda bilişim suçları kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır.

Son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaygın halen bilişim suçları, hükümetlerin gündeminde olan ve çeşitli çeşitli yasa tasarılarını düzenleme adına çalışmalarda bulunmaktadır.

En çok işlenen bilişim suçlarından birisi olan Sahte Hesap (Fake Account) yöntemi, birçok kurum ve kuruluşu zor duruma sokmaktadır. Aslını taklit etmek için oluşturulan veya tamamen hayal ürünü olarak oluşturulan ve geçerliliği olmayan bu hesaplar başta internet korsanlığı olmak üzere birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bu konudan hareketle; tescillenmiş isim hakkını kullanmak, fotoğrafları izinsiz kullanmak, kaynak belirtmeden haber paylaşımı yapmak vb. olayların çoğalması sebebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne kuruluşumuz adına aktarmış olduğumuz hususta görülen davada, bahsedilen konularda açılacak olan davalarda emsal teşkil edecek bir karar alınmıştır.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada,

“Haksız Fiiller Yasası ( Telif Hakkı Yasası) ve Trode Marks Aet 1994 (İngiltere Ticari Markalar Yasası)’na aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Mağusa Kaza Mahkemesinde “Mağusa Haber Ajansı ve MHA Haber Ajans” isimli ticari unvanların sahibi Metin Ziya Güngör tarafından, işbu sahibi olduğu unvanları sahtecilik yaparak kullanan ve işbu ticari unvan adı altında yayın organı oluşturup yayınlar ve/veya internet gazeteciliği yapan İsmet Ezel aleyhine ikame edilen davada Mağusa Kaza Mahkemesi yargıcı Mine Gündüz tarafından “ara emri” kararı verildi.

Bu karara göre İsmet Ezel dava neticesine değin davacı Metin Ziya Güngör’ün mülkiyet hakkına sahip olduğu ticari unvan altında açtığı Twitter, Facebook ve web sayfasından ve/veya herhangi bir yayın organından davacının adını kullanarak hiçbir yayın yapamaz.

Bu davalarda Mağusa Haber Ajansı ve/veya Metin Ziya Güngör’ü Avukat Gaye Asten Çoban temsil ediyor. Ara emrine müteakip mahkeme ise 19 Temmuz’da Gazimağusa Kaza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

(MHA)