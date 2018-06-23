banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
banner282

KKTC mahkemelerinde bir ilk daha!

KKTC mahkemelerinde bir ilk daha!

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:26
KKTC mahkemelerinde bir ilk daha!

KKTC MAHKEMELERİNDE BİR İLK DAHA!

Küreselleşen dünya kapsamında teknolojinin gelişimi, bilgisayar ve elektronik sektörlerinde gerçekleşen buluşlar kullanıcıların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur.

Buna bağlı olarak internet kullanımı ve dijital ortamlar, hayatımızda hemen hemen her an kullandığımız bir araç haline gelmiştir.

Dijital ortamda gerçekleşen ve suç unsuru sayılan tüm konularda bilişim suçları kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır.

Son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaygın halen bilişim suçları, hükümetlerin gündeminde olan ve çeşitli çeşitli yasa tasarılarını düzenleme adına çalışmalarda bulunmaktadır.

banner277
En çok işlenen bilişim suçlarından birisi olan Sahte Hesap (Fake Account) yöntemi, birçok kurum ve kuruluşu zor duruma sokmaktadır. Aslını taklit etmek için oluşturulan veya tamamen hayal ürünü olarak oluşturulan ve geçerliliği olmayan bu hesaplar başta internet korsanlığı olmak üzere birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bu konudan hareketle; tescillenmiş isim hakkını kullanmak, fotoğrafları izinsiz kullanmak, kaynak belirtmeden haber paylaşımı yapmak vb. olayların çoğalması sebebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne kuruluşumuz adına aktarmış olduğumuz hususta görülen davada, bahsedilen konularda açılacak olan davalarda emsal teşkil edecek bir karar alınmıştır.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada,

“Haksız Fiiller Yasası ( Telif Hakkı Yasası) ve Trode Marks Aet 1994 (İngiltere Ticari Markalar Yasası)’na aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Mağusa Kaza Mahkemesinde “Mağusa Haber Ajansı ve MHA Haber Ajans” isimli ticari unvanların sahibi Metin Ziya Güngör tarafından, işbu sahibi olduğu unvanları sahtecilik yaparak kullanan ve işbu ticari unvan adı altında yayın organı oluşturup yayınlar ve/veya internet gazeteciliği yapan İsmet Ezel aleyhine ikame edilen davada Mağusa Kaza Mahkemesi yargıcı Mine Gündüz tarafından “ara emri” kararı verildi.

Bu karara göre İsmet Ezel dava neticesine değin davacı Metin Ziya Güngör’ün mülkiyet hakkına sahip olduğu ticari unvan altında açtığı Twitter, Facebook ve web sayfasından ve/veya herhangi bir yayın organından davacının adını kullanarak hiçbir yayın yapamaz.

Bu davalarda Mağusa Haber Ajansı ve/veya Metin Ziya Güngör’ü Avukat Gaye Asten Çoban temsil ediyor. Ara emrine müteakip mahkeme ise 19 Temmuz’da Gazimağusa Kaza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

(MHA)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddete karşı yan yana projesi tanıtıldı...
Şiddete karşı yan yana projesi tanıtıldı...
Güzelliğinizi Daima Korumak İçin 20 Akıllıca Yöntem
Güzelliğinizi Daima Korumak İçin 20 Akıllıca Yöntem
Kadınlar 20'sinden sonra bu hastalıkla karşılaşıyor!
Kadınlar 20'sinden sonra bu hastalıkla karşılaşıyor!
13 Şubat 2016 Cumartesi Günlük Burç Yorumları
13 Şubat 2016 Cumartesi Günlük Burç Yorumları
8 Şubat Pazartesi Burç Yorumlarınız
8 Şubat Pazartesi Burç Yorumlarınız
30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları
30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları
Burç Yorumunuz
Burç Yorumunuz
Kadın Burnuna Bu Spreyi Sıkınca Erkekleri...
Kadın Burnuna Bu Spreyi Sıkınca Erkekleri...
21 Aralık 2015 Pazartesi Günlük Burç Yorumları
21 Aralık 2015 Pazartesi Günlük Burç Yorumları
20 Aralık Pazar Burç Yorumları
20 Aralık Pazar Burç Yorumları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim