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30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları

İşte 30 Ocak 2016 Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları

İşte 30 Ocak 2016 Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

30 Ocak 2016 Cumartesi 12:19
30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları
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 30 OCAK 2016 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günlük Burç Yorumları 30 Ocak 2016 Cuma Günü içinde alacağınız kararlarda burç yorumları size yardımcı olabilir. Eski tarihlerden bu yana burçlar kişilik hareketlerinizi ve karakterlerinizi göstermektedir. Geleceği Yalnız Allah bilir. Burçlar ise sadece tavsiyelerde bulunur. İşte 30 Ocak 2016 Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan) Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin.  

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs) Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil.  

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran) Kendinizi ruhsal ve bedensel açıdan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Yükselen enerji düzeyinizle işyerinizde atılım gerçekleştirebilir ve boş vakitlerinizde sizi tatmin edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Bir-iki gün izin almak veya tatile çıkmak için de uygun bir zamandasınız. Tatilde sakin kafayla, hangi projelerinizin uğraşmaya değmediğini veya yeni projelere başlayıp başlamamayı düşünebilirsiniz. Sağlam kararlar almak için gereken zihin açıklığına sahip olduğunuz ve farklı koşullara uyum sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz.  

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz) Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin.  

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos) Bugün kendinizi biraz keyifsiz ve halsiz hissederseniz şaşırmayın. Vücudunuzu zorlamayıp dinlenmeye bakın. Kendinizi daha mutlu ve rahat hissedeceğiniz zamanlar da gelecek. Hırsınızı karşınıza çıkabilecek kamu görevlilerinden veya amirlerinizden çıkarmaya da çalışmayın, çatışmalara girmek için iyi bir zamanda değilsiniz.  

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül) Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir.  

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim) Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa, hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın.  

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım) Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek.  

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık) Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur “hayat arkadaşınızla” tanışabileceksiniz.

OğlaK Burcu -  İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz.

 Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat) Alışık olduğunuz sorun çözme yönteminizi bir tarafa bırakıp, yeni yaklaşım yolları aramayı deneyin. Hiç denenmemiş bir yol bazen herkesin gittiği yoldan daha etkili olabilir. Hem bu yeni yolda sizinle birlikte yürüyecek ve karşılaşacağınız engellerde size yardım edecek yeni yol arkadaşları da bulacaksınız.  

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart) Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın. 




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Son Güncelleme: 30.01.2016 12:20
Anahtar Kelimeler:
30 Ocak 2016 Günlük Burç Yorumları
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