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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşırttı. Civcivin sahibi, onu yaşatmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşırttı. Civcivin sahibi, onu yaşatmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 23:02
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Çermik ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sefer Bozkurt'un tavuklarından birinin yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

Dört ayaklı civcivin kendilerini şaşırttığını söyleyen Bozkurt, "Tavuğum zaman zaman ortadan kayboluyordu. Tavuğu 2 gün önce takip ettiğimde, 20 tane yumurta yaptığını gördüm. Civcivleri kontrol ederken, birinin yerinden kalkmadığını gördüm. Onu almak isterken anne tavuk üzerimize gelmeye başladı. Merakım daha da arttı. Civcive baktım, yerinden kalkamıyordu. Aldım inceledim 4 ayağının olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüm. Hemen alıp ilçedeki veterinere götürdüm. İnceledi, yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. Bende mahalleye götürdüm. Yaşatabildiğim kadar yaşatmak için çaba harcayacağım" dedi.

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