Yarışmada Öldürmek Ve Tecavüz Serbest!

Açlık Oyunları gerçek oluyor! Tepkiler çığ gibi büyüyor



Rus milyoner Yevgeny Pyatkovsky'nin organizasyonunu üstlendiği yeni televizyon programı 'Game 2: Winter' herkesi şaşkına çeviriyor.Dünyada izlenme rekorları kırarak popüler bir film serisi haline gelen 'Açlık Oyunları'ndan ilham alınarak hayata geçirilecek olan televizyon programına, sosyal medya kullanıcılarından gelen eleştiriler çığ gibi büyüyor!Açlık Oyunları film serisinden ilham alınarak uyarlanan reality şov, Sibirya'nın vahşi doğasına bırakılan 30 yarışmacı arasındaki kıyasıya mücadeleyi ekranlara getirecek.Vahşi hayvanlarla dolu ormanda dokuz ay boyunca hayat mücadelesi verecek olan yarışmacılar, eksi kırk derecedeki havada, onlara verilen bıçakla avlanarak karınlarını doyuracaklar.Farklı farklı ülkelerden gelen 15 kadın ve 15 erkek, büyük ödül olan 5 milyon 700 TL için birbiriyle kıyasıya yarışacak.Yarışma organizatörü Pyatkovsky'nin şoke eden ifadesine göre; programda sigara ve içki içmek, dövüşmek, tecavüz etmek, öldürmek serbest olacak.Yarışma şartlarını kabul eden katılımcılara şova dahil olmadan önce bir belge imzalatılacağını söyleyen Rus milyonere tepki verenlerin sayısı çığ gibi büyüyor.İki bin gizli kamera kullanılarak 7/24 izlenecek olan yarışmacılar, internetten canlı olarak; İngilizce, Çince, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Almanca izlenebilecek.