İlginç:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Aralık 2016 Cuma 18:10

Yarışmada Öldürmek Ve Tecavüz Serbest!

Yarışmada Öldürmek Ve Tecavüz Serbest!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Açlık Oyunları gerçek oluyor! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Rus milyoner Yevgeny Pyatkovsky'nin organizasyonunu üstlendiği yeni televizyon programı 'Game 2: Winter' herkesi şaşkına çeviriyor.


Dünyada izlenme rekorları kırarak popüler bir film serisi haline gelen 'Açlık Oyunları'ndan ilham alınarak hayata geçirilecek olan televizyon programına, sosyal medya kullanıcılarından gelen eleştiriler çığ gibi büyüyor!

AÇLIK OYUNLARI'NDAN UYARLANDI
Açlık Oyunları film serisinden ilham alınarak uyarlanan reality şov, Sibirya'nın vahşi doğasına bırakılan 30 yarışmacı arasındaki kıyasıya mücadeleyi ekranlara getirecek.

Vahşi hayvanlarla dolu ormanda dokuz ay boyunca hayat mücadelesi verecek olan yarışmacılar, eksi kırk derecedeki havada, onlara verilen bıçakla avlanarak karınlarını doyuracaklar.

15 KADIN VE 15 ERKEK
Farklı farklı ülkelerden gelen 15 kadın ve 15 erkek, büyük ödül olan 5 milyon 700 TL için birbiriyle kıyasıya yarışacak.

Yarışma organizatörü Pyatkovsky'nin şoke eden ifadesine göre; programda sigara ve içki içmek, dövüşmek, tecavüz etmek, öldürmek serbest olacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Yarışma şartlarını kabul eden katılımcılara şova dahil olmadan önce bir belge imzalatılacağını söyleyen Rus milyonere tepki verenlerin sayısı çığ gibi büyüyor.

İki bin gizli kamera kullanılarak 7/24 izlenecek olan yarışmacılar, internetten canlı olarak; İngilizce, Çince, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Almanca izlenebilecek.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracını Her Gün Streç Filme Sarıyor… Aracını Her Gün Streç Filme Sarıyor…
Gök Taşından Kristal Çıktı Gök Taşından Kristal Çıktı
Bu Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor Bu Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor
Maymun Kafalı Domuz Şaşırttı Maymun Kafalı Domuz Şaşırttı
99 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu! 99 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu!
Bilim Dünyası Şokta! Bilim Dünyası Şokta!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Aracını Her Gün Streç Filme Sarıyor…

Haberi Oku