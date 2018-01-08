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Stresli Kadınlara Erkek Kokusu Önerisi!

Stresli Kadınlara Erkek Kokusu Önerisi!

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:05
Stresli Kadınlara Erkek Kokusu Önerisi!
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Kanadalı psikologlar, çiftler üzerinde yaptıkları deneylerde erkeğin kokusunun kadınlardaki stresi azalttığını belirledi.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi psikologları, erkeğin kokusunun kadındaki stresi azalttığını ortaya koydu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 96 çift ile yapılan deneyde erkeklere 24 saat boyunca giymeleri gereken temiz gömlekler verildi ve kendilerinden parfüm, deodorant gibi kokuları kullanmamaları, sigara içmemeleri ve aromalı yiyecekleri yememeleri istendi.

"PARTNERLERİNİN GÖMLEKLERİNİ KOKLAYAN KADINLARDAKİ STRES HORMONU DAHA DÜŞÜK"

Bir gün sonra toplanan gömlekler, üzerindeki kokuların daha iyi muhafaza olması için donduruldu. Deneye katılan kadınlardan, kendi partnerlerinin veya yabancı erkeklerin giymiş olduğu gömlekleri koklamaları istendi. Ardından kadınlar işe alınma mülakatı ve matematik problemleri çözme gibi ödevlerin yanında, moralleri ile ilgili soruları yanıtladı ve stres hormonu ölçümünden geçirildi.

Kendi partnerlerinin gömleklerini koklayan kadınlardaki stres hormonu kortizol seviyesinin daha düşük olduğu, yabancı bir erkeğin gömleğini koklayan kadınlarınsa diğer kadınlara göre daha stresli oldukları tespit edildi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 23:10
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