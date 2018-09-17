Kaplumbağanın midesinden bakın neler çıktı?

Alınan bilgiye göre, sahilde hareketsiz halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, DEKAMER'e getirilen kaplumbağaya nekropsi işlemi yapıldı. Yapılan incelemede, hayvanın midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı. Yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki erkek deniz kaplumbağası daha sonra, oluşturulan kaplumbağa mezarlığına gömüldü.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi BiyolojiBölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan atıklar olduğunu söyledi.

Plastik atıkların yaban hayatını öldürdüğünü anlatan Kaska, "Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor." dedi.

Kaska, plastik kirliliği ve atıkların deniz canlılarına etkisini araştırdıkları INDICIT Project kapsamında, carettaların midesinden çıkan atıkları incelediklerini belirtti.

Akdeniz'de İspanya, İtalya, Fransa, Tunus, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere, ülkelerden 3'er kurumla kaplumbağaların yaşam döngüsünü sürdürdüğü farklı noktalarda çalışma yürüttüklerini aktaran Kaska, DEKAMER'in Türkiye'de bu projeyi yürüttüğünü ve desteklendiğini kaydetti.