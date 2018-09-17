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Kaplumbağanın midesinden bakın neler çıktı?

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Sahili'nde ölü bulunan yeşil deniz kaplumbağasının midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı.

Kaplumbağanın midesinden bakın neler çıktı?

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Sahili'nde ölü bulunan yeşil deniz kaplumbağasının midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:42
Kaplumbağanın midesinden bakın neler çıktı?

Alınan bilgiye göre, sahilde hareketsiz halde deniz kaplumbağası gören  vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon  Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, DEKAMER'e getirilen kaplumbağaya nekropsi işlemi yapıldı.  Yapılan incelemede, hayvanın midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke  içecek kapağı ve misina çıktı. Yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki erkek deniz  kaplumbağası daha sonra, oluşturulan kaplumbağa mezarlığına gömüldü.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  BiyolojiBölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük  sorunlardan birisinin denizlere atılan atıklar olduğunu söyledi.

Plastik atıkların yaban hayatını öldürdüğünü anlatan Kaska, "Bu  nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu  canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor." dedi.

Kaska, plastik kirliliği ve atıkların deniz canlılarına etkisini  araştırdıkları INDICIT Project kapsamında, carettaların midesinden çıkan atıkları  incelediklerini belirtti.

Akdeniz'de İspanya, İtalya, Fransa, Tunus, Türkiye ve Yunanistan başta  olmak üzere, ülkelerden 3'er kurumla kaplumbağaların yaşam döngüsünü sürdürdüğü  farklı noktalarda çalışma yürüttüklerini aktaran Kaska, DEKAMER'in Türkiye'de bu  projeyi yürüttüğünü ve desteklendiğini kaydetti.    

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