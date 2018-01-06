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İlginç Araştırma! Dudaklarınız Böyleyse Korkun...

İlginç Araştırma! Dudaklarınız Böyleyse Korkun...

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:00
İlginç Araştırma! Dudaklarınız Böyleyse Korkun...
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İsveç'teki Karolinska Enstitüsünden araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre; hastayken insanların yüzlerinde fark edilecek şekilde değişiklikler meydana geliyor. En belirgin özellik ise; soluk dudaklar...

Salı günü yayınlanan yeni bir çalışmaya göre; soluk dudaklar, birisinin hasta olduğunu gösteren ilk görünür işaretlerden biri olabilir. İsveç'teki Karolinska Enstitüsünden araştırmacılar tarafından hazırlanan yazı, hastayken insanların yüzlerinin fark edilecek şekilde değişebileceğini ele alıyor.

Newsweek'te yer alan habere göre; Karolinska Enstitüsü'nden Psikolog John Axelsson, bu özellikler kırmızı gözler, solgun cilt ve soluk dudaklardı. Ancak soluk dudaklar, beklemediğimiz bir şekilde en güçlü belirti" dedi.

Ancak solgun dudaklar çoğu insanın hasta olduğunu anlamak için yeterli değildi. Axelsson, "Sağlıklı insanların dudak rengindeki doğal değişiklik, güvenilir bir gösterge olmayabilir. Soluk bir cilt veya sarkmış göz kapakları, kişinin hasta olduğunun anlamak için daha sık kullanılan ipuçlarıdır. Bu ipuçları, muhtemelen birisinin hasta olup olmadığını söylemenin en iyi yoludur" dedi. 

Axelsson ve meslektaşları, yaptıkları çalışmaya sağlıklı kişileri dahil ettiler. Katılımcılara E. coli ve salmonella gibi bakterilerde bulunan lipopolisakkaridi enjekte etti. Enjeksiyon, insanlara hastalık bulaştırmıyor ancak kişinin bağışıklık sistemini birkaç saatliğine etkileniyor. 

Araştırmacılar, erkekler ile kadınlar arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için bu çalışmayı yaptılar.

Axelsson, "İşaretlerin genel olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu bulguları başka insan gruplarında ve daha fazla araştırma yapmaksızın kabul etmek mümkün değildir" dedi. 

Son Güncelleme: 06.01.2018 03:11
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