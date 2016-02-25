Fotoğrafta Beyaz Çıkan Gözbebeği Çok Tehlikeli!

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Kebudi, fotoğraf çekildiğinde çocuğun gözbebeklerinin biri kırmızı diğeri beyaz çıkıyorsa bir tür göz kanser görülme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi





İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi "Fotoğraf çektiğinizde çocuğunuzun göz bebeklerinin biri kırmızı diğeri beyaz çıkıyorsa bir tür göz kanser görülme ihtimali yüksektir. Bu tür kanserler erken saptanınca yalnız hayat değil, görme yetisi de kurtulabilir" dedi.



Prof. Dr. Kebudi, yaptığı açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin tüm yaşlardaki kanserlerin yüzde 2'sini oluşturduğunu söyledi.



Prof. Dr. Rejin Kebudi, bazı belirti ve bulguların çoğu kez kanser dışında da görüldüğünü ve bu nedenle ailelerin panik yapmadan sağlık kuruluşuna müracaat ederek muayene ve tetkiklerini yaptırmasını önererek çocukluk çağında en sık görülen göz içi kanser türü "Retinoblastom" karşı da dikkatli olunmasını uyarısında bulundu.



Erken tanının tedavide başarı oranını artırdığını vurgulayan Kebudi, şöyle konuştu:

"Fotoğraf çektiğinizde çocuğunuzun göz bebeklerinin biri kırmızı diğeri beyaz çıkıyorsa bir tür göz kanser görülme ihtimali yüksektir. Bu tür kanserler erken saptanınca yalnız hayat değil, görme yetisi de kurtulabilir. Bu tür durumlarda çocuğu göz doktoru da görmelidir. Genellikle çekilen fotoğraflarda göz bebeği kırmızı görünür. Bu göz arkasındaki damarların kırmızı olmasından dolayıdır. Eğer fotoğrafta çocuğun göz bebeği kırmızı yerine beyaz görünüyorsa kanserden dolayı göz arkasında kireçlenme oluşuyor, bu da fotoğrafa o şekilde yansıyor demektir."

Son Güncelleme: 25.02.2016 19:23