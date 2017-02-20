Ev Fiyatında! iPhone 4, Fiyatıyla Dudak Uçuklattı

iPhone 4, 150 Bin Dolara Satışa Çıkarıldı



Online alışveriş sitesi ebay'de yer alan bir ilan iPhone 4'ü yeniden gündeme getirdi. Bir kullanıcı yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan iPhone 4'ünü 150 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL'den) satışa sundu. Ancak bu uçuk fiyatın nedeni cihazın sunduğu özelliklerden ziyade nadir bir yapısının olmasıydı.Satışa sunulan iPhone 4'ün arkasında ''Steve Jobs 1955-2011'' yazıyor ve klasik yarım elma logosunda Steve Jobs'ın yüzü yer alıyor. 'lindsayquinn1414' adlı eBay kullanıcısı bu modeli "özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4'ten biri" açıklaması ile satışa sundu. Ancak lindsayquinn1414 adlı eBay kullanıcısının 150 bin dolara satışa sunduğu iPhone 4'ün ne yazık ki taklit olduğu ortaya çıktı.15-20 dolara rahatlıkla bulunabilecek iPhone 4'lerin asıl özel versiyonu ise Goldgenie şirketi tarafından 2011 yılında sadece 56 adet üretildi.