Ellerinizi diş macunuyla yıkarsanız...

Mutfakta diş macunu bulundurmak için birkaç neden

Her evin banyosunda bulunan diş macununun mutfakta da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Mutfakta diş macunu bulundurmanın birkaç nedeni…

Mutfakta pratik çözümlerle birçok şeyin üstesinden geliyoruz, hindistancevizi yağıyla kavanozlardaki etiketleri kaldırmak gibi. Günlük yaşamımızda pratik çözümler hayat akışımızı kolaylaştırır, bu akışı kolaylaştırmak için mutfakta diş macunu kullanmaya ne dersiniz?

Ahşap üzerindeki su lekelerini çıkarır



Jel olmayan diş macununu su lekeleri olan ahşap masanızın üzerine sürerek hafifçe ovalayın, lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Çelikleri parlatır



Çelik tencere ve çaydanlıklarınızı diş macunu ile ovmak parlatır. Diş macununu bir bez yardımıyla çeliklerinize sürün ve daha sonra temiz bezle tekrar silin.

Ellerinizdeki kötü kokuları geçirir



Balık, soğan veya sarımsak kokularını çıkarmak için elinizden biraz diş macunu ile ovun, daha sonra ellerinizi her zamanki gibi yıkayın. Diş macunu ağız kokunuzu tazelediği gibi ellerinizdeki kokuyu da tazeleyecektir.

Saklama kaplarındaki kötü kokular alır



Ne kadar yıkarsanız yıkayın plastik kaplardaki yemek kokularını çıkarmak hiç kolay değildir. Plastik kaplarınızı diş macunu ile yıkarsanız kötü kokuların silindiğini göreceksiniz.