Bebek Sandviç Torbası Sayesinde Yaşıyor

10 hafta erken doğan Isaac Derwent hayata başladığında sadece 1 kiloydu. Küçük bebeğin hayatını ise sandviç poşeti kurtardı.

Anne Jennifer eşi Jonathan ile birlikte alışveriş yaptığı sırada karnında hafif bir ağrı hissetti. Ancak hamileliğinin 30. haftasında olduğu için bunun doğum sancısı olacağını hiç düşünmüyordu.



BEBEĞİ POŞETE SARDILAR

Jennifer ilk çocuğunu hastaneye yetişemediği için evinde doğurmuştu. Aynı şeyi yaşamaktan korkan genç kadın eşi ile birlikte hemen hastaneye koştu ancak geç kalmıştı çünkü küçük Isaac aceleci davranmıştı ve yolda dünyaya geldi. Anne ve baba erken doğan 1 kilo ağırlığındaki bebeklerini sandviç poşetine sardı.



VÜCUT ISISINI KORUDU

Hastaneye ulaştıklarında doktorlar poşetin içindeki bebeği görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Jennifer Derwent bebeğini poşete koyarak vücut ısısının korunmasını sağlamış ve ölümünü engellemişti.

(Jennifer ve Jonathan ilerleyen yıllarda bu anılarını hatırlayıp gülümsemek için bebeklerinin bir fotorafını çekti.)





İKİ ÇOCUKLARI DA NORMAL DOĞMADI

Poşetin içindeki bebek hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Isaac 5 hafta boyunca hastanede kaldı. Derwent çifti için bu olay alışılmadık bir durum değildi çünkü ilk çocukları Holly'nin doğumu da normal bir şekilde gerçekleşmemişti. Poşet sayesinde yaşayan Isaac'in sağlığı şu an yerinde.



Genç anne bebeğini doğururken acı çekmedini ama doğumdan sonra küçük Isaac'i kucağına alamadığında daha çok acı çektiğini belirtti.



Geçtiğimiz ekim ayında da Pixie Griffiths-Grant isimli küçük bebeğin hayatını sandviç poşeti kurtarmıştı.





Son Güncelleme: 24.02.2016 20:25