banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

Bakın tüyler neden diken diken oluyormuş...

Bakın tüyler neden diken diken oluyormuş...

16 Eylül 2018 Pazar 16:34
Bakın tüyler neden diken diken oluyormuş...

Bazen bir buz parçası bazen bir örümcekle yüz yüze gelmek, bazen ensemize kondurulan tatlı bir öpücük, tüylerimizin diken diken olmasına neden olabilir.

Derimizdeki her bir tüy incecik bir kasa bağlıdır.

Korktuğumuz ya da üşüdüğümüz zamanlarda bu kaslar büzülür, dolayısıyla tüylerimiz de dikleşir. Binlercesi bir araya geldiğinde ise tüylermiz diken diken bir görünüm alır.

Fakat bu durumun vücudumuz için pek bir yararı yok.

Dikleşen tüyler daha çok üşümemize neden olur. Aynı durum korktuğumuz zamanlar için de geçerli.

Neyse ki korku sırasında dökülen ter, cildimizin kabarmasıyla sıcağın dışarı verilmesini kolaylaştırıyor.

Bu tür etkilerin sinyalleri beynin duygu ve anılarından sorumlu bölümü olan 'limbik sistemde ' oluşur.

Dolayısıyla güzel ve tanıdık bir müzik de tüyleri diken diken edebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'da Asla Aramamanız Gereken 9 Konu
Google'da Asla Aramamanız Gereken 9 Konu
Tırnağınıza diş macunu sürüp bekleyin!
Tırnağınıza diş macunu sürüp bekleyin!
Kıbrıs'ta erenler evliyalar savaştı!
Kıbrıs'ta erenler evliyalar savaştı!
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Kendi kanınız ile cildinizi gençleştirin
Kendi kanınız ile cildinizi gençleştirin
Bu fotoğrafa bakanların yarısı tek bir şey görüyor!
Bu fotoğrafa bakanların yarısı tek bir şey görüyor!
ACİL KAN ARANIYOR
ACİL KAN ARANIYOR
Dünyanın En Büyük Tümörü Olarak Rekorlar Kitabına Girdi
Dünyanın En Büyük Tümörü Olarak Rekorlar Kitabına Girdi
Bu bağımlılık tüm dişlerini paramparça etti!
Bu bağımlılık tüm dişlerini paramparça etti!
Ellerinizi diş macunuyla yıkarsanız...
Ellerinizi diş macunuyla yıkarsanız...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim