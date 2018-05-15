PTT'nin telefon şakası

Sene 1986 yılında Türkiye'nin Manisa İlinde yaşanan bir gerçek.Manisa'da PTT işletmesinde çalışan bir kişi Yuntdağı bölgesinde bulunan köylü vatantaşları nasıl işletti.O Köyde kayıtlı olan telefon numaralarını tek tek arayarak biz PTT'den arıyoruz Manisa merkez'den Köy telefonlarını yağlamak için yağ gönderdik telefonlarınızın altına çanak koyun der ve bütün köylüler telefonlarının altına çanak koyarlar yağ damlamasın diye.Baktıklarında koymuş oldukları çanakta ne yağ var ne başka bir şey kendi aklınca telli olan telefonların gerçekten yağ geleceğini düşünen köylüler gerçeği anlayınca aynı şakayı diğer köy'deki vatandaşlara yapmaya başlarlar.

Hazırlayan Metin Durmaz