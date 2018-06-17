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Bayram fıkrası!

Başhekim'den hastalara test raporu.

Bayram fıkrası!

Başhekim'den hastalara test raporu.

17 Haziran 2018 Pazar 12:38
Bayram fıkrası!

Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi'nden Ruh Hastalarına Test Raporu!

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Başhekim birgün hastalarına bakalım nekadar akıllanmışlar diye test eder. Bahçeye topladığı akıl hastalarına yanında getirdiği canlı böcekleri ve şekerleri hastaların önüne atar ve çekilir izler.Ruh hastaları başhekim'in attığı şeker ve böcekleri yemek için yarışırlar,Hastalar önce kaçan böcekleri yer ve sonra yerde duran şekerleri yer.Başhekim sorar hastalarına neden önce kaçan böcekleri yediniz diye hastalar cevap verir nasıl olsa şekerler yerinde duruyor biz önce saldığın böcekleri yedik kaçmasınlar diye.

HAZIRLAYAN METİN DURMAZ 

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