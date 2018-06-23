Nerede eski sünnet düğünleri!

Nerede o eski sünnet düğünleri!

Eskiden sünnet çocukları daha çok sünnetçiden korkarlardı birde çevrede bulunan akrabaları sünnet olacak çocukları korkuturlardı yok sünnetçi seni balta ile kesecek yok satır ile deyip çocukların psikolojilerini bozarlardı.

Şimdi ise çocuklar 3 veya 4 yaşlarında bir genel cerrahi uzmanına götürülüp ağrısız sünnet olabiliyorlar.Aileleri ise sünnet düğünlerini yapmak için 3 veya 5 sene sonra telaşasız düğünlerini yapıyorlar.

Eskiden Ata binen sünnet çocukları şimdi Ailesi ile birlikte Faytona binip dolaştırılıyorlar.Eskiden 2 gün süren sünnet düğünleri şimdi bir gecede hem mevlüt hem düğün yapılıyor.Teknoleji ile yarışan düğünlerin eskiye göre daha kötü geçtiği anlaşılıyor ama durum bunu götürüyor.Hem vakitten hem teknolejiden yararlanmış oluyorlar.

HAZIRLAYAN METİN DURMAZ

KIBRIS MANŞET