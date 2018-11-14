“zodya” (bostancı) Kökenli Rumlar Bm Çerçevesinde Çözüm İstiyor





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : “Zodya” (Bostancı) kökenli Rumların, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde bir çözüm bulunmasını istediği ifade edildi.“Zodya’yla” ilgili bir hareketin geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen yıllık toplantısında bir karar onaylandığını yazan Alithia gazetesi, bu kararda “Zodya” kökenli Rumların hedefinin “evlerine ve mallarına dönmesine izin verecek olan, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkeleriyle uyumlu, adil, işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulunması olduğunun” belirtildiğini aktardı.Gazete, yapılan açıklamaya göre, kararın Rum Yönetimi Başkanı, Meclis Başkanı ve siyasi parti başkanlarına gönderileceğini de ekledi.(İY/HA)