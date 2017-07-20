Zinon’un İddiaları

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Kuzey Kıbrıs’ta devam eden alt yapı ve diğer inşaat çalışmalarından rahatsızlık belirtti ve ülkenin karakterini değiştirmeye yönelik olduğunu iddia ettiği yapılanlar konusunda uluslararası kuruluşları sistematik şekilde bilgilendirdiklerini söyledi.

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Kuzey Kıbrıs’ta devam eden alt yapı ve diğer inşaat çalışmalarından rahatsızlık belirtti ve ülkenin karakterini değiştirmeye yönelik olduğunu iddia ettiği yapılanlar konusunda uluslararası kuruluşları sistematik şekilde bilgilendirdiklerini söyledi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, konu hakkında Rum Meclisi’ne gönderdiği mektupta, “Yukarı Zodya’”ya (Bostancı) cami, “Omorfo” bölgesine hastane inşa edilmesi ile Lefke ve Güzelyurt’u birleştirecek yol yapımı gibi çalışmaların ileriye götürülmekte olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmaların ve muhtemel diğer çalışmaların, Rum Yönetimi’nin ilgili makamları tarafından değerlendirildiğini belirten Zinon, diplomatik misyonların, “işgal altındaki toprakların karakterini değiştirmeyi amaçlayan Kıbrıs Rum mallarından faydalanılmasına ilişkin işgal rejiminin faaliyetleri” konusunda, bu bilgilerin, ülkelere ve uluslararası kuruluşlara gerçekleştirilen ziyaretlerde kullanmaları için sistematik bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.

Zinon, benzer uygulamanın Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapıldığını belirtti.