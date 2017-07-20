Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:18

Zinon’un İddiaları

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Kuzey Kıbrıs’ta devam eden alt yapı ve diğer inşaat çalışmalarından rahatsızlık belirtti ve ülkenin karakterini değiştirmeye yönelik olduğunu iddia ettiği yapılanlar konusunda uluslararası kuruluşları sistematik şekilde bilgilendirdiklerini söyledi.

Zinon'un İddiaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, Kuzey Kıbrıs’ta devam eden alt yapı ve diğer inşaat çalışmalarından rahatsızlık belirtti ve ülkenin karakterini değiştirmeye yönelik olduğunu iddia ettiği yapılanlar konusunda uluslararası kuruluşları sistematik şekilde bilgilendirdiklerini söyledi.

Haravgi gazetesine göre,  Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon, konu hakkında Rum Meclisi’ne gönderdiği mektupta, “Yukarı Zodya’”ya (Bostancı) cami, “Omorfo” bölgesine hastane inşa edilmesi ile Lefke ve Güzelyurt’u birleştirecek yol yapımı gibi çalışmaların ileriye götürülmekte olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmaların ve muhtemel diğer çalışmaların, Rum Yönetimi’nin ilgili makamları tarafından değerlendirildiğini belirten Zinon, diplomatik misyonların, “işgal altındaki toprakların karakterini değiştirmeyi amaçlayan Kıbrıs Rum mallarından faydalanılmasına ilişkin işgal rejiminin faaliyetleri” konusunda, bu bilgilerin,  ülkelere ve uluslararası kuruluşlara gerçekleştirilen ziyaretlerde kullanmaları için sistematik bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.

Zinon, benzer uygulamanın Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapıldığını belirtti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu Birleşik Krallık’ta Temaslarda Bulundu Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu Birleşik...
Darbeyi Savunan Sivil Savunma Memuruna Disiplin Soruşturması Darbeyi Savunan Sivil Savunma Memuruna Disiplin Soruşturması
LİMASOL'da 3 PATLAMA BİRDEN! LİMASOL'da 3 PATLAMA BİRDEN!
Larnaka’da Dağlık Bölgede Yangın... Larnaka’da Dağlık Bölgede Yangın...
Eıde Pazartesi Liderlerle Ayrı Ayrı Görüşecek... Eıde Pazartesi Liderlerle Ayrı Ayrı Görüşecek...
Limasol’da Patlamalar... Limasol’da Patlamalar...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu...
Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, çeşitli işbirliklerini ileriye götürmek amacıyla İngiliz...

Haberi Oku