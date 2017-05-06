Güney Kıbrıs:
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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Zinon Washıngton’da Kıbrıs Sorununu Görüştü

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un Washington’da ABD’li yetkililerle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Zinon Washıngton'da Kıbrıs Sorununu Görüştü
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Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un Washington’da ABD’li yetkililerle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Zinon’un, ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı John Heffern ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Thomas Shannon ile Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “hareketleri” ve ikili ilişkilerle ilgili konuları görüştüğünü yazdı.

Zinon’un ABD Kongresi’nden bazı yetkililerle de bir araya geldiğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgiler verdiğini aktaran gazete, Zinon’un bugün de ABD Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilileriyle görüşerek asimetrik tehditler ve terörle mücadele konularını ele alacaklarını kaydetti.

(HC/HÖ)

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