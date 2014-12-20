Zinon, İrlanda Ve İngiltere’de Temaslarda Bulundu

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un, İrlanda ve İngiltere’de temaslarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Zinon’un 18-19 Aralık tarihlerinde İrlanda ve İngiltere’ye çalışma ziyaretleri gerekleştirerek, üst düzey yetkililerle görüştüğünü ve Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki Türk faaliyetleriyle ilgili “bilgilendirmede” bulunduğunu yazdı.

Yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık tarihinde İrlanda’nın başkenti Dublin’deki ziyaretleri çerçevesinde Dışişleri ve Enerji Bakanlığı ile siyasi istişarelerde bulunan Zinon, İrlanda Meclisi’nde ise Dışişleri ve Ticaret Komitesi Başkanı Pat Breen ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Zinon’un, Rum ekonomisi, AB-Rusya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili kendisine yönetilen sorulara yanıt verdi.

19 Aralık tarihinde ise İngiltere’nin başkenti Londra’da Uluslararası Savunma Politikası Müdürü Nick Gurr ve Savunma Bakanlığı’ndaki diğer üst düzey yetkililerle, “ikili siyasi-stratejik işbirliği”, “savunma alanında Güney Kıbrıs-İngiltere işbirliğinin derinleştirilmesi”, “güvenlik” ve “terör-tehditlerin göğüslenmesi” konularını görüştü.