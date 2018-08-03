“Zigi” (Terazi) sakinleri bölgeye kimsesiz yabancı çocuklar için merkez yapılmasını istemiyor

Larnaka’ya bağlı “Zigi” (Terazi) köyü sakinlerinin, Rum hükümetinin bölgede bulunan 31’inci Rum Komando Birliğinin terk edilmiş ve harap haldeki eski kampının, kimsesiz ve yabancı çocuklar için bir merkeze dönüştürülmesi kararına büyük tepki gösterdikleri haber verildi.



Alithia gazetesi, bölgedeki otoyolu kapatmaya varan dinamik eylemler yapma konusunda tehditlerde bulunan bölge sakinlerinin itirazlarının, ırkçılıkla alakası olmadığını ve bahse konu yerin köy tarafından kamp alanı olarak değerlendirilmesini istediklerini iletti.



“Zigi” köyü muhtarı Georgias Mihail’in, köyün, hükümetin niyetleri konusunda zamanında bilgilendirilmediklerinden şikâyetçi olduğunu aktardığını yazan gazete, yetkili bakanlığın ise, ilgili kararın Rum Bakanlar Kurulu tarafından aylar öncesinde alındığını ve açıklandığını belirttiğini kaydetti.



Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanlığı ise açıklamasında, bölgedeki savaş durumundan ötürü, Güney Kıbrıs’a gitmekte olan kimsesiz çocukların kabulü konusunda gerekli şeylerin sağlanması için yeni bir merkez meydana getirilmesinin tamamen gerekli olduğunu, aynı zamanda bunun kendi yükümlülüğü olduğunu ekledi.



