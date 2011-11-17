Zevkli 'G'eşif

ABD’de bilim insanları kadınların beyinlerinde orgazm sırasında oluşan hareketleri görüntüleyip kayda almayı başardı.

New Jersey Eyaleti’ndeki Rutged Üniversitesi’nden bir grup psikolog tarafından yapılan deneyde MR cihazına alınan bir grup kadının kendilerini uyarması istendi. Bu arada bilim insanları beyinlerindeki faaliyetleri MR’da takip etti. Görüntülerde orgazm yaklaştıkça beyin zarından başlayarak ödüllendirme merkezine kadar faaliyet artışı tespit edildi. Bu faaliyetler orgazm sonrası hızla yavaşladı. Bulgular, çiftlerdeki cinsel uyumsuzluk problemlerinin çözümüne katkı sağlayabilir.