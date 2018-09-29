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“Zenginler Ve Fakirler Arasında Uçurum”

“Zenginler Ve Fakirler Arasında Uçurum”

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:59
“Zenginler Ve Fakirler Arasında Uçurum”

Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilerin, zenginler ve fakirler arasındaki uçurumu ortaya koyduğu belirtildi.


Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta düşük ve yüksek gelirler arasındaki eşitsizliğin yüksek oranda seyrettiğini, zenginlerin, fakirlere oranla beş kat daha fazla gelir elde ettiğini yazdı.


Habere göre 2015-2016 yılında, düşük gelirli hanelerin yüzde 10’nun ortalama yıllık geliri, 8 bin 397 Euro, yüksek gelirli hanelerin yüzde 10’nun ise 84 bin 429 Euro olarak kaydedildi.


Gelirler arasındaki eşitsizliğin 2011 yılından itibaren ekonomik krizle birlikte arttığını yazan gazete, bunun 2014 yılına kadar yükseliş gösterdiğini belirtti.


Gazete, 2011 yılında yüksek gelirlilerin, düşük gelirlerle oranla yüzde 4.3 daha fazla gelire sahip olduğunu, 2014 yılına kadar bu eşitsizliğin yüzde 5.4 oranına çıktığını yazdı.


Habere göre, 2015 yılından itibaren bu oran yüzde 5.1’e düştü.
 

Son Güncelleme: 29.09.2018 13:09
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