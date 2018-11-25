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Zehirli mantar yiyen çift ambulans uçakla Fransa’ya götürüldü

Zehirli mantar yiyen çift ambulans uçakla Fransa’ya götürüldü

25 Kasım 2018 Pazar 12:55
Zehirli mantar yiyen çift ambulans uçakla Fransa’ya götürüldü

Bir çeşit zehirli mantar olan “Amanita Phalloides” yiyen 76 yaşındaki Kıbrıslı Rum ve yabancı olan eşinin, durumlarının ciddi olması nedeniyle ambulans uçakla, Fransa’daki özel bir merkeze götürüldüğü belirtildi. 
Alithia gazetesi, 76 yaşındaki adamın, geçtiğimiz günlerde arkadaşının bahçesinden topladığı mantarları eşiyle birlikte yediğini, ardından ise halsizlik ve ağrı şikayetiyle ilk önce sağlık merkezine, ardından da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne başvurduklarını yazdı. 
Gazete, söz konusu çiftin, durumunun kritik olması nedeniyle, devletin karşıladığı masraflarla, Güney Kıbrıs’ın işbirliği içerisinde olduğu Fransa’daki bir merkeze götürüldüğünü belirtti. 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, çiftin yediği “AmanitaPhalloides” mantarının, ölüme kadar götüren böbrek yetmezliği ve karaciğer rahatsızlığına neden olduğunu yazdı.
 

Son Güncelleme: 25.11.2018 16:21
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