Yürüyüş kalp krizi riskini azaltıyor

Orta tempoda düzenli yürüyüş yapmak, kalp krizi ve damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Kaftan, kalp sağlığının korunması için haftada en az 3 gün, yarım saat süreyle egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.

''Egzersiz'' tanımının, kişinin saatlerce spor salonlarında yorulması anlamına gelmediğini, orta tempoda yapılacak yürüyüşün bunun için yeterli olacağına işaret eden Kaftan, şunları kaydetti: ''Çok koşar gibi değil orta tempolu yürüyüş öneriyoruz.

Özellikle kan lipitleri üzerine faydalı olan yürüyüş çeşidinin orta seviyede yapılan yürüyüş olduğu tespit edildi. Orta tempoyla yapılan yürüyüşler kötü kolesterolü azaltıp, iyi kolesterolün düzeyini artırıyor. Kan basıncını düşürüyor. Şeker hastalığı gelişimi riskini azaltıyor, yürüyüş sırasında salgılanan mutluluk hormonları, insanın ruh halini de düzene koyuyor.

Orta tempoda yürüyüş, kalp krizi ve kalp damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.''

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Kaftan, kolestrolün damar hastalıklarının ortaya çıkmasında önem taşıdığına da değinerek, uzmanlar olarak risk taşıyan hastalarda ''kötü kolestrol'' denilen LDL-kolestrolü azaltmayı, ''iyi kolestrol'' denilen HDL-kolestrolü yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yürüyüşün, kolestrol üzerinde de olumlu etkisi bulunduğunu ifade eden Kaftan, ''İyi kolesterol dediğimiz bu madde, ne yazık ki genetik belirleniyor.

Ancak, yine de yeme alışkanlıklarımızı düzene sokarsak, yürüyüşümüzü, sporumuzu çok iyi yaparsak, bu faydalı kolesterolü başta düşük bile olsa az da olsa yükseltme şansımız var. Bunun yanında kötü kolesterolü düşürme şansımız daha fazla. Bu da riski azaltıyor'' dedi.