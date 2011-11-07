Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yürüyüş kalp krizi riskini azaltıyor

Orta tempoda düzenli yürüyüş yapmak, kalp krizi ve damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.

Yürüyüş kalp krizi riskini azaltıyor

Orta tempoda düzenli yürüyüş yapmak, kalp krizi ve damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.

07 Kasım 2011 Pazartesi 08:52
Yürüyüş kalp krizi riskini azaltıyor
banner238

Orta tempoda düzenli yürüyüş yapmak, kalp krizi ve damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Kaftan, kalp sağlığının korunması için haftada en az 3 gün, yarım saat süreyle egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.

''Egzersiz'' tanımının, kişinin saatlerce spor salonlarında yorulması anlamına gelmediğini, orta tempoda yapılacak yürüyüşün bunun için yeterli olacağına işaret eden Kaftan, şunları kaydetti: ''Çok koşar gibi değil orta tempolu yürüyüş öneriyoruz.

Özellikle kan lipitleri üzerine faydalı olan yürüyüş çeşidinin orta seviyede yapılan yürüyüş olduğu tespit edildi. Orta tempoyla yapılan yürüyüşler kötü kolesterolü azaltıp, iyi kolesterolün düzeyini artırıyor. Kan basıncını düşürüyor. Şeker hastalığı gelişimi riskini azaltıyor, yürüyüş sırasında salgılanan mutluluk hormonları, insanın ruh halini de düzene koyuyor.

Orta tempoda yürüyüş, kalp krizi ve kalp damar hastalıkları riskini en aza indiriyor.''

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Kaftan, kolestrolün damar hastalıklarının ortaya çıkmasında önem taşıdığına da değinerek, uzmanlar olarak risk taşıyan hastalarda ''kötü kolestrol'' denilen LDL-kolestrolü azaltmayı, ''iyi kolestrol'' denilen HDL-kolestrolü yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yürüyüşün, kolestrol üzerinde de olumlu etkisi bulunduğunu ifade eden Kaftan, ''İyi kolesterol dediğimiz bu madde, ne yazık ki genetik belirleniyor.

Ancak, yine de yeme alışkanlıklarımızı düzene sokarsak, yürüyüşümüzü, sporumuzu çok iyi yaparsak, bu faydalı kolesterolü başta düşük bile olsa az da olsa yükseltme şansımız var. Bunun yanında kötü kolesterolü düşürme şansımız daha fazla. Bu da riski azaltıyor'' dedi.

Son Güncelleme: 07.11.2011 08:52
Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziTempolu YürüyüşDamar Hastalıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim