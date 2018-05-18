Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI...
Hava sıcaklığı yükselecek
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Dereboyundaki yangın korkuttu
DEREBOYUNDAKİ YANGIN KORKUTTU
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
banner256

Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak

Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ile Yunanistan Denizcilik Bakanı Panayotis Kurumblis’in, dün Adalet Bakanlığında bir araya geldikleri belirtildi.

Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak

Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ile Yunanistan Denizcilik Bakanı Panayotis Kurumblis’in, dün Adalet Bakanlığında bir araya geldikleri belirtildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:03
Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak

Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ile Yunanistan Denizcilik Bakanı Panayotis Kurumblis’in, dün Adalet Bakanlığında bir araya geldikleri belirtildi.

İki bakanın görüşmesinde, Rum liman ve deniz polisi mensuplarının, Güney Kıbrıs’ta kıyıların korunması için bir birim kurulması ışığında, tecrübe kazanmaları için Yunanistan Liman Polisi’nin operasyonlarına katılmasına karar verildiğini ileten Fileleftheros, devamla Nikolau’nun açıklamalarına yer verdi.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Kurumblis ile görüşmelerinde, kendi kıyı koruma birimlerini ilerletmeye karar verdikleri yolun ele alındığını dile getiren Nikolau, bu birimin yetkilerinin ne olacağını netleştirdiklerini ve ilgili mevzuatın hazırlanmasına da başlandığını belirtti.

banner277

Kurumblis ile operasyonel alan ve bu tarz kurumların organizasyonu ve yapısıyla ilgili konuları ele aldıklarını da belirten Nikolau, kıyı koruma konularıyla ilgili bir işbirliği memorandumu imzalanmasına karar verildiğini de ifade etti.

Gazeteye göre Yunanistan Denizcilik Bakanı Kurumblis de açıklamasında, Rum kesiminin büyük jeostratejik konuma sahip bir alanda “gittikçe yükselmekte olduğunu” öne sürdü.

 

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesinde Konuştu
Anastasiadis, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesinde Konuştu
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Güney Kıbrıs’ta 18 Yaşındaki Genç Motor Kazasında Öldü!
Güney Kıbrıs’ta 18 Yaşındaki Genç Motor Kazasında Öldü!
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nden Kapanma Kararı
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları
Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı Mektupları
Spehar: “müzakereler Liderlerin Sorumluluğu”
Spehar: “müzakereler Liderlerin Sorumluluğu”
Rum Ap Milletvekillerinden Türkiye Konusunda Şikayet
Rum Ap Milletvekillerinden Türkiye Konusunda Şikayet
Fransız Eski Bakan Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!
Fransız Eski Bakan Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!
Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada
Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim