Yunanistan’la kıyı koruma konusunda işbirliği memorandumu imzalanacak

Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ile Yunanistan Denizcilik Bakanı Panayotis Kurumblis’in, dün Adalet Bakanlığında bir araya geldikleri belirtildi.



İki bakanın görüşmesinde, Rum liman ve deniz polisi mensuplarının, Güney Kıbrıs’ta kıyıların korunması için bir birim kurulması ışığında, tecrübe kazanmaları için Yunanistan Liman Polisi’nin operasyonlarına katılmasına karar verildiğini ileten Fileleftheros, devamla Nikolau’nun açıklamalarına yer verdi.



Yunanistan Denizcilik Bakanı Kurumblis ile görüşmelerinde, kendi kıyı koruma birimlerini ilerletmeye karar verdikleri yolun ele alındığını dile getiren Nikolau, bu birimin yetkilerinin ne olacağını netleştirdiklerini ve ilgili mevzuatın hazırlanmasına da başlandığını belirtti.



Kurumblis ile operasyonel alan ve bu tarz kurumların organizasyonu ve yapısıyla ilgili konuları ele aldıklarını da belirten Nikolau, kıyı koruma konularıyla ilgili bir işbirliği memorandumu imzalanmasına karar verildiğini de ifade etti.Gazeteye göre Yunanistan Denizcilik Bakanı Kurumblis de açıklamasında, Rum kesiminin büyük jeostratejik konuma sahip bir alanda “gittikçe yükselmekte olduğunu” öne sürdü.