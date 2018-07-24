Yunanistan’daki yangını söndürme çalışmaları için Güney Kıbrıs’tan ekip gönderildi

Yunanistan’da Attika bölgesinde çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına katılacak olan 60 itfaiyeci ile 4 kişiden oluşan sağlık ve kurtarma ekibinin, bu sabah, Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme çalışmalarına katılacak olan ekip, bu sabah, Larnaka eski havalimanına Yunanistan’dan gelen C-130 tipi uçak ile ayrıldı.

Rum İtfaiye Müdürü Markos Trangolas, dün gece gerçekleştirilen siyasi istişarelerin ardından, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı’nın, 60 kişilik itfaiye ekibinin, her an Yunanistan’daki yangını söndürme çalışmalarına katılacak şekilde hazır tutulması talimatı verdiğini, sözkonusu ekibin bu sabah Yunanistan’a gitmek üzere Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını ifade etti.

