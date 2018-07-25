“Yunanistan’daki yangın trajediye dönüştü”

ÖLÜ SAYISI 76

Yunanistan’da pazartesi günü başlayan ve “Attiki” bölgesinde etkili olan yangın Rum basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, trajediye dönüştüğünü belirttikleri yangında ölü sayısı dün akşamki rakamlar itibarıyla 76 olduğunu bildirdiler.

Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan’da pazartesi günü başlayan ve hala devam eden yangının yol açtığı felakete sayfalarında geniş yer verirken yangında hayatını kaybedenlerin sayısının şu an için 76 olduğunu, 187 de yaralı bulunduğunu yazdılar.

Gazete: “Felaket – Yangın Denizde Söndü” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, birden fazla noktadan başlayan yangının yayılmasına bölgede etkili olan çok şiddetli rüzgarın sebep olduğunu, birçok insanın yangından kaçma fırsatı bile bulamadan hayatlarını kaybettiklerini yazdı.

Yardım ekipleri tarafından henüz içerisine girilmemiş birçok ev ve bina olduğunu, bu yüzden de ölü sayısının artmasının beklendiğini belirten gazete, yangından kaçanların birçoğunun denize girerek kurtulduklarını, bir bölgede ise denize ulaşmaya çalışırken kapana kısılarak hayatlarını kaybeden 25 kişinin toplu cesetlerine ulaşıldığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın Atina Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos konuya ilişkin dünkü açıklamasında, Yunanistan’daki yıkımın büyük boyutta olduğunu, hayatını kaybeden veya tehlike altında kalan herhangi bir “Kıbrıs vatandaşının” olmadığını ifade etti.

Gazete, Rum tarafından yangının söndürülmesi ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla dün Yunanistan’a giden 60 kişilik ekibin var gücüyle çalıştığını, gerekmesi halinde gönderilmek üzere ikinci bir ekibin de hazır bekletilmekte olduğunu belirtti.

Yunanistan’da 2007 yılında da büyük bir yangın çıkmış ve 75 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan’da dün ayrıca üç günlük yas ilan edildi.

GÜNEY KIBRIS YANGIN ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, yangın olasılığının yüksek olması sebebiyle Güney Kıbrıs’ta da önlemlerin arttırıldığını yazdı.

Gazete, Rum Orman Dairesi ve ilgili diğer birimlerin hazır durumda bekletildiğini, ayrıca yangın söndürme uçaklarının depoları dolu vaziyette ormanların üzerinde düzenli olarak devriye uçuşu yaptıklarını vurguladı.

Diğer gazeteler konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Şok – Acı – Ulusal Yas – Attiki Bölgesinde Yıkım – Kıbrıs Yunanistan’ın Yanında – Türkiye ve İşgal Bölgeleri: Yunanistan’a Destek ve Üzüntü”.

Haravgi: “Kapkara Attiki’de Kapkara Ruhlar – Kıbrıs Manevi ve Maddi Yunanistan’ın Yanında – Sonu Olmayan Matem”.

Fileleftheros: “Trajedinin Sonu Yok – Yardım Alamadan Kucak Kucağa Öldüler – Yunanistan’ın Yanındayız – Acil İhtiyaç Malzemesi Toplanıyor”.

