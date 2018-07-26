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Yunanistan’daki yangın

Yunanistan’daki yangın

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:25
Yunanistan’daki yangın

RUM BASININDAN TÜRKÇE BAŞLIKLARLA TEŞEKKÜR
 

Yunanistan’ın “Attiki” bölgesinde çıkan ve şu ana kadar 81 kişinin ölümüne sebep olan yangına ilişkin haberler bugün de Rum basınında geniş yer bulurken “Alithia” gazetesi Türkiye ve KKTC basınında yer alan dayanışma mesajları sebebiyle Türkçe başlıkla teşekkür mesajı gönderdi.
Alithia gazetesi: “Ölülerini Sayıyor Sevgi Topluyor – Acı Birleştiriyor – ‘Teşekkür Ederiz’ – Ölümcül Rapor Büyüyor – Çocuklar Çok Fazla – ‘Gösterdiğiniz Dayanışma İçin Teşekkür Ederiz…” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Yunanistan’da Pazartesi günü başlayan yangının maliyetinin günden güne büyüdüğünü, dün itibarıyla ölü sayısının 81 olduğunu yazdı.
Gazete, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında başlayan yangında “Mati” semtindeki evlerin yüzde 98’inin, bin 500’den fazla evin tamamen yandığını belirttiği haberinde, arama kurtarma ekiplerinin yanmış evlerde aramayı sürdürdüğünü vurguladı.
RUM HÜKÜMETİNDEN 10 MİLYON EURO
Öte yandan gazete, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinin Rum hükümetini de harekete geçirdiğini, yardım amaçlı açılan banka hesabına dün Rum hükümetinin 10 milyon Euro yatırdığını yazdı.
Haberde, Kıbrıslı Rumların yardım yapmak için kurulan merkezlere akın ettikleri belirtilirken, yangından büyük zarar gören “Rafina” semti belediye başkanının ise, depolama alanı olmaması sebebiyle yiyecek yardımlarının durdurulmasını talep ederek özellikle bazı ilaçlar ile tıbbi malzeme gönderilmesini istediği vurgulandı.
Gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi’nin ise 200 bin Euro yardım göndereceğini de belirttiler.
TÜRKÇE TEŞEKKÜR
Gazete bir diğer haberinde ise, Kıbrıslı Türklerin Yunanistan’daki yangın felaketi karşısında gösterdikleri dayanışmanın duyguları sarsıcı nitelikte olduğunu ve gazete olarak bu dayanışmaya Türkçe başlıkla: “Gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ederiz” şeklinde yanıt vermek istediklerini yazdı.
Haberde, Kıbrıs Türk basınında yangının nasıl yer aldığı fotoğraflarla ve gazete başlıklarının çevirisiyle yansıtılırken Türkiye’de ise Cumhuriyet gazetesinin Yunanca “acınızı paylaşıyoruz” mesajı gönderdiğine de yer verildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ise yardım kampanyası başlattığını belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafında toplanacak yardımların Güney Kıbrıs’a geçirilerek Limasol Belediyesi tarafından Yunanistan’a gönderileceğini yazdı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Ölüleri ve Kayıpları Sayıyorlar – Hükümetten 10 Milyon Euro Yardım – Kıbrıslı Türklerden Siyasilerden Partilerden ve Basınından Destek – Acınız Acımızdır”.
Politis: “Kayıpların Sayısı Korkutuyor – Yardım Ekipleri Yanan Yerlerde İnsanları Arıyorlar – Kayıpların Sayısı 100 – Evlerini Boşaltma Çağrısını Dinlemediler”.
Fileleftheros: “Kayıplar İçin Mücadele – Attiki Bölgesindeki Yangın Arkasında İnanılmaz İnsani Trajediler Bıraktı – Kül, Acı ve Hüzün”.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 11:29
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