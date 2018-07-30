Yunanistan’daki Yangın Faciası İçin Güney Kıbrıs’ta Çeşitli Yardım Kampanyaları Başlatıldı!



Yunanistan’da yaşanan yangın faciasının yaralarının sarılması amacıyla, Güney Kıbrıs’ta çeşitli yardım kampanyaları başlatıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, basın-yayın organlarının, “Hope For Children”, “Hellenic Bank”, “Kıbrıs Bankası” ve bazı sivil toplum örgütleriyle el ele, yarın akşam Lefkoşa Rum Belediye Parkı’nda konser düzenleyeceğini ve konserden elde edilen gelirin Yunanistan’a gönderileceğini yazdı.

Gazete, Anna Vissi ve Andonis Remos tarafından verilecek konserin yanı sıra, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla radyo maratonu düzenlenerek, SMS’ler aracılığıyla bağış toplanacağını ve bazı bankaların hesap numaralarına para yatırılabileceğini kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 91’E YÜKSELDİ

Öte yandan Alithia gazetesi, yangında ölenlerin sayısının 91’e yükseldiğini; 25 kişinin ise halen kayıp olduğunu yazdı.

Haberde, yangının çıktığı bölgenin batısında arama çalışmalarının devam ettiği ve dün, Mati’de, ölenler için ilk kez anma töreni yapıldığı kaydedildi.

YANGININ ARDINDAN SEL VURDU

Fileleftheros gazetesi de, yangınlarla boğuşan Yunanistan’ı bu kez de sel felaketinin vurduğunu yazdı.

Gazete, dün başlayan aşırı yağışların sele yol açtığını ve bölge halkının sulara kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını; yolların sel suları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirtti.

DİLLİRGA’DA ÇIKAN YANGIN “İNSAN ELİYLE”

Gazete, bir diğer haberinde de, Dillirga bölgesinde Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve Baf Ormanı’nı da tehlikeye sokan yangının, anız yakılması sonucu çıktığını yazdı.

Haberde, 4 saat süre yangının güçlükle söndürüldüğü kaydedildi.

