Yunanistan Tarımsal Kalkınma Ve Gıda Bakanı, Güney Kıbrıs Temaslarını Tamamladı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis’in, Güney Kıbrıs’taki iki günlük resmi temaslarını tamamladığı belirtildi.

Politis gazetesi, Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis’in, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile, iki ülkenin, tüketicilerin taklit ürünlerden (emitasyon) korunması için işbirliği yapmasını öngören anlaşmayı imzaladığını yazdı.

Habere göre her iki bakan ayrıca, 2021-2027 Ortak Tarımsal Politika’nın tarımsal-çevresel tedbirlerinin belirlenmesinde işbirliği yapılması konusunda da uzlaşmaya vardı.

İki bakan dün ayrıca, geleneksel Kıbrıs ürünlerinin üretim tesislerini de ziyaret etti.

(FK/SEL)

