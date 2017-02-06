Güney Kıbrıs:
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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:22

Yunanistan, Malta Ve Güney Kıbrıs Arasında Denizcilik Konusunda Üçlü Görüşme Yapıldı

Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs arasında, bakanlar düzeyinde beşincisi gerçekleştirilen denizcilik konusundaki üçlü toplantıda, üç ülkenin siyasi ve resmi alandaki koordinasyonu ele alındı.

Yunanistan, Malta Ve Güney Kıbrıs Arasında Denizcilik Konusunda Üçlü Görüşme Yapıldı
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs arasında, bakanlar düzeyinde beşincisi gerçekleştirilen denizcilik konusundaki üçlü toplantıda, üç ülkenin siyasi ve resmi alandaki koordinasyonu ele alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü Atina’da yer alan toplantıda Rum kesimini Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in temsil ettiğini yazan Alithia gazetesi, toplantıda önemli birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Gazete, toplantıda ele alınan konular arasında, üç ülkenin siyasi ve resmi aşamadaki koordinasyonu, Malta AB dönem başkanlığının önümüzdeki denizcilik konularındaki öncelikleri, gemilerden kaynaklanan gaz halindeki kirleticilerin salınımının azaltılması, aynı zamanda Avrupa Denizcilik Endüstrisiyle ilgili hususların bulunduğunu belirtti.

Toplantıda üç ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi perspektifinin de ele alındığını, çünkü denizciliğin üç ülkenin ekonomileri için de önemli bir unsur olduğunu belirten gazete, Avrupa Denizcilik Endüstrisi’nin rekabet edilebilirliğinin iyileştirilmesinin, AB’nin üç büyük denizci ülkesi için de büyük öncelik teşkil ettiğine işaret etti.

Gazete, üç ülkenin denizcilikten sorumlu bakanlarının, AB’nin denizcilikle ilgili 29 Mart’ta gerçekleştirilecek olan bakanlar toplantısı çerçevesinde yeniden bir araya geleceklerini de ekledi.

(İY/HA)

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