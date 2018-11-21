Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Arasında Üçlü Görüşme

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Parlamentoları Dışişleri Komiteleri görüşmesinin 3’üncüsünün, bugün ve yarın Atina’da gerçekleştirileceği belirtildi.





Haravgi gazetesi, Atina’daki üçlü toplantıya katılacak Rum heyette, Meclis Dışişleri Komitesi ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas, Başkan Vekili Nikos Tornaridis ve Komite üyesi Yorgos Lukaidis’in yer aldığını yazdı.Habere göre, üçlü görüşmede, Güney Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, enerji kalkınma ve güvenlik konuları, iklimsel değişiklik, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki buluşlar ele alınacak.(FK/FEZ)