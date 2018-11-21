banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92333
ALTIN
210.715
DOLAR
5.3442
STERLİN
6.8469
EURO
6.0994
YÖDAK nereye gidiyor!
YÖDEK NEREYE GİDİYOR!
Salih Miroğlu yarın anılıyor
SALİH MİROĞLU YARIN ANILIYOR
Özker Özgür yarın anılıyor
ÖZKER ÖZGÜR YARIN ANILIYOR
Denktaş: Dedikodu dönemi kapanmıştır!
DENKTAŞ: DEDİKODU DÖNEMİ KAPANMIŞTIR!
banner282

Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Arasında Üçlü Görüşme

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Parlamentoları Dışişleri Komiteleri görüşmesinin 3’üncüsünün,  bugün ve yarın Atina’da gerçekleştirileceği belirtildi. 

Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Arasında Üçlü Görüşme

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Parlamentoları Dışişleri Komiteleri görüşmesinin 3’üncüsünün,  bugün ve yarın Atina’da gerçekleştirileceği belirtildi. 

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Arasında Üçlü Görüşme

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Parlamentoları Dışişleri Komiteleri görüşmesinin 3’üncüsünün,  bugün ve yarın Atina’da gerçekleştirileceği belirtildi. 

Haravgi gazetesi, Atina’daki üçlü toplantıya katılacak Rum heyette, Meclis Dışişleri Komitesi ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas, Başkan Vekili Nikos Tornaridis ve Komite üyesi Yorgos Lukaidis’in yer aldığını yazdı. 

Habere göre, üçlü görüşmede, Güney Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, enerji kalkınma ve güvenlik konuları, iklimsel değişiklik, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki buluşlar ele alınacak.

(FK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Milletvekilinin Kktc’nin Kuruluş Resepsiyonuna Katılmasına Tepki
İngiliz Milletvekilinin Kktc’nin Kuruluş Resepsiyonuna Katılmasına Tepki
Gaziler Köyünde Sınır Kapısı Açılması Talebi
Gaziler Köyünde Sınır Kapısı Açılması Talebi
Denya’da Gerginlik Dün De Sürdü
Denya’da Gerginlik Dün De Sürdü
Doğal Gaz Fonuyla İlgili Yasaların Ele Alınması 2019’a Kaldı
Doğal Gaz Fonuyla İlgili Yasaların Ele Alınması 2019’a Kaldı
Anastasiadis, Çavuşoğlu’na Yanıt Verdi
Anastasiadis, Çavuşoğlu’na Yanıt Verdi
Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın Güney Kıbrıs Temasları
Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın Güney Kıbrıs Temasları
Barbaros’un Savaş Gemileri Eşliğinde 4. Parsel’e Girdiği İddia Edildi
Barbaros’un Savaş Gemileri Eşliğinde 4. Parsel’e Girdiği İddia Edildi
Güney Kıbrıs 3 Yeni Pesco Programına Katıldı
Güney Kıbrıs 3 Yeni Pesco Programına Katıldı
Rum Sporcu Antalya’da Altın Madalya Kazandı
Rum Sporcu Antalya’da Altın Madalya Kazandı
Disi Ve Diko Kıbrıs Sorununu Ele Aldı
Disi Ve Diko Kıbrıs Sorununu Ele Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim