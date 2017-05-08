Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’tan Güney Kıbrıs’a Destek

Lefkoşa, 8 Mayıs 17: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, “Türkiye’nin tehditleri” iddiasını ortaya koyarak, “Bunlar karşısında Yunanistan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu” söyledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) yönelik "Türkiye’nin tehditleri" konusunda ihtiyaç duyduğu her anda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kocias açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle yönelik eleştirilerde de bulundu ve Eide’nin, “Türk vatandaşları için Kıbrıs’ta uygulanabilecek bir çeşit dört özgürlük istediğini, bu tezini kanıtlamak için ise Rusya’nın Kaliningrad’la anlaşması gibi uygun olmayan örnekler verdiğini” öne sürdü.

Öte yandan Simerini gazetesi, EDEK’in dün yaptığı açıklamada Kocias’a destek belirttiğini ve Rum hükümetini de Kocias’ın sözlerini “iyi niyetle dinlemesi” gerektiğini vurguladığını yazdı.

(SB/HÖ)