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Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi

“İKİ DEVLETLİ VEYA KONFEDERAL ÇÖZÜM, ÇÖZÜM DEĞİL BÖLÜNME DEMEK”

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi

“İKİ DEVLETLİ VEYA KONFEDERAL ÇÖZÜM, ÇÖZÜM DEĞİL BÖLÜNME DEMEK”

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi

“İKİ DEVLETLİ VEYA KONFEDERAL ÇÖZÜM, ÇÖZÜM DEĞİL BÖLÜNME DEMEK”

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos, iki devletli veya konfederal çözümün, çözüm değil bölünme anlamına geldiğini iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Katrugalos, federal devletin Yunanistan’ın değişmez ve müzakere edilemez tezi olduğunu kaydederek, bu çözüm şeklinin Yunan menfaatlerine ve BM kararları ile Uluslararası Hukuka göre olduğunu kaydetti.

Katrugalos, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Ankara’nın diğer çözüm türlerini tartışmaya hazır olduğuna dair açıklamasını da değerlendirerek, federal çözümden farklı çözüm şekillerinin, bölünmeye yol açacağını öne sürdü.

BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili atadığı geçici danışman Jane Holle Lute ile 12 Aralık’ta New York’ta görüşeceğini belirten Katrugalos, statükonun yıllandırılmasının, uluslararası hukukun ihlali manasına geldiğini ve ne Yunanistan’ın, ne de Güney Kıbrıs’ın bunu istemediğini söyledi.

Katrugalos, müzakerelerde ilerleme sağlanmasının Türkiye’ye bağlı olduğunu savundu.

Müzakerelerin yeniden başlamaması halinde, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadan ayrılması veya sayısının azaltılması olasılığıyla ilgili olarak ise Katrugalos, bu konudaki düşünceler konusunda bilgilendirildiğini; ancak bunların “verimsiz” düşünceler olduğunu ve UNFICYP’in adadaki varlığının önemli olduğunu söyledi.

Katrugalos, Yunanistan’ın ezeli tezinin, garantilerin kaldırılması ve askerin adadan çekilmesi yönünde olduğunu yineleyerek, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a yerleştirilecek garanti sisteminin, BM Güvenlik Konseyi kararına dayandırılması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Katrugalos, Güney Kıbrıs’ın enerji programları ile ilgili Yunanistan tarafından koordineli ve kararlı eylemlerde bulunulduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’a bu hususta tam destek belirtti.

Katrugalos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hakları” konusunda Avrupa Birliği’nden ve diğer kuruluşlardan ilk kez somut ve kesin destek almayı başardıklarını; dahası, bölgede kurulan üçlü ittifakların diplomatik ve savunma konumlarını sağlamlaştırdığını kaydetti.

Türkiye’nin sinirli bir tutum sergilediğini iddia eden Katrugalos, bunun Türkiye’yi jeopolitik yalnızlığa götüreceğini ve Uluslararası Hukuk ile ilgili stratejisinin sıkıntıda olduğunu ispatladığını öne sürdü.

Katrugalos “Biz Türkiye’yle gerekli diplomatik kanalların ve diyaloğun korunması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(GE/ŞEB)

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