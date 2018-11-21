Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın Güney Kıbrıs Temasları

UYDU 23 OCAK’TA FIRLATILACAK

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın, dün, Hellas Sat tesislerini ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunan Bakan Pappas’ın, Köfünye’deki (Geçitkale) Hellas Sat tesislerini ziyareti sırasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın renklerini taşıyan yeni uydunun fırlatılması tarihini açıkladığını yazdı.

Habere göre Pappas, yeni uydunun, 9 Aralık’ta, yapıldığı yer olan Silikon Vadisi’nden, uydunun fırlatılacağı Fransız Guyanası’ndaki Kourou şehrine taşınacağını ve buradan da 23 Ocak 2019 tarihinde fırlatılacağını açıkladı.

Pappas, Hellas Sat tesislerini ziyaret etmeden önce ise Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasilikis Anastasiadiu ile bir araya geldi.

Yunan Bakan, görüşme sırasında Yunanistan’da geliştirilen iki büyük dijital çalışmayı da sundu.

(FK/HA)