Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon Ve Medya Bakanı Nikos Pappas Bugün Güney Kıbrıs’ta





Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.Haravgi gazetesi Yunanistan Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas’ın, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasilikis Anastasiadu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a geleceğini, bugün ve yarın resmi temaslarda bulunacağını yazdı.Gazete her iki Bakan’ın, yarın, dijital politika, Euro-AsiaInterconnector Projesi(Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail elektrik sisteminin birleştirilmesiyle ilgili denizaltı elektrik kablosunun inşası) aracılığıyla fiber optik bağlantısı gibi üçlü anlaşmalar çerçevesinde, üzerinde anlaşamaya varılan faaliyetlerin ileriye götürülmesi gibi konuları ele alacağını belirtti.Habere göre Yunan Bakan, temasları çerçevesinde, Kakoratzia’da bulunan Hellas Sat tesislerini ve Limasol’daki Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’ni (TEPAK) ziyaret edecek.(FK/ŞEB)