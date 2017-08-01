Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne Ait “rodos” İsimli Tank Çıkarma Gemisi Limasol Limanı’nda...

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Rodos” isimli tank çıkarma gemisinin, geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Limasol Limanı’nda demirli olduğu ve yarına kadar limanda kalacağı haber verildi.

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Rodos” isimli tank çıkarma gemisinin, geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Limasol Limanı’nda demirli olduğu ve yarına kadar limanda kalacağı haber verildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) yapılan açıklamaya dayanarak, geminin “Donanma Astsubayları Okulu” öğrencilerinin eğitimi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Alithia gazetesi, geminin Güney Kıbrıs’ta kalacağı süre içerisinde, kaptan, subaylar ve eğitimciler heyetinin Makedonitisa’daki askeri mezarlığı ve Rum Merkezi Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edip, çelenk koyacaklarını kaydetti.

Gazete; kaptan, subaylar ve eğitimciler heyeti tarafından, Güney Kıbrıs’ın siyasi, dini ve askeri makamları yanı sıra, Yunanistan Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirileceğini de ekledi.

(İY/SEL)