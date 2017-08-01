Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 09:53

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne Ait “rodos” İsimli Tank Çıkarma Gemisi Limasol Limanı’nda...

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Rodos” isimli tank çıkarma gemisinin, geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Limasol Limanı’nda demirli olduğu ve yarına kadar limanda kalacağı haber verildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne Ait 'rodos” İsimli Tank Çıkarma Gemisi Limasol Limanı'nda...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Rodos” isimli tank çıkarma gemisinin, geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Limasol Limanı’nda demirli olduğu ve yarına kadar limanda kalacağı haber verildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) yapılan açıklamaya dayanarak, geminin “Donanma Astsubayları Okulu” öğrencilerinin eğitimi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Alithia gazetesi, geminin Güney Kıbrıs’ta kalacağı süre içerisinde, kaptan, subaylar ve eğitimciler heyetinin Makedonitisa’daki askeri mezarlığı ve Rum Merkezi Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edip, çelenk koyacaklarını kaydetti.

Gazete; kaptan, subaylar ve eğitimciler heyeti tarafından, Güney Kıbrıs’ın siyasi, dini ve askeri makamları yanı sıra, Yunanistan Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirileceğini de ekledi.

(İY/SEL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalyan Savunma Bakanı Güney’de... İtalyan Savunma Bakanı Güney’de...
Rum Ulusal Konseyi Bugün Toplanıyor Rum Ulusal Konseyi Bugün Toplanıyor
Limasol Açıklarında “hayalet Yelkenli Gemi”... Limasol Açıklarında “hayalet Yelkenli Gemi”...
Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü
Doğal Gaz Gelirleri Konusundaki Tartışmaya Yeorgiadis İle Silikiotis De Karıştı Doğal Gaz Gelirleri Konusundaki Tartışmaya Yeorgiadis...
Türk Navtex’i... Pentagon’dan İzahat Bekleniyor Türk Navtex’i... Pentagon’dan İzahat Bekleniyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

İtalyan Savunma Bakanı Güney’de...
İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti dün başladığı Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum dengi Hristoforos...

Haberi Oku