Yunanistan’dan Gönderilen “gizli Dosyalar”…

Yunan meclisi özel araştırma komitesinin Kıbrıs ilgili topladığı 11 koli-134 dosyadan oluşan ve Rum meclisine önceki gün gayrı resmi teslim edilen gizli belgeler dün resmen teslim edildi. Bu nedenle Rum meclis genel kurulunda düzenlenen özel törene katılan Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis “’Kıbrıs Dosyası’na Yunanistan’dan ek materyal aktarılmaya devam edeceğini” açıkladı.

VOTSİS: “YUNANİSTAN OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ BÜYÜK SORUMLULUĞU UNUTMAMALIYIZ”

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 (.): Yunan meclisi özel araştırma komitesinin Kıbrıs ilgili topladığı 11 koli-134 dosyadan oluşan ve Rum meclisine önceki gün gayrı resmi teslim edilen gizli belgeler dün resmen teslim edildi. Bu nedenle Rum meclis genel kurulunda düzenlenen özel törene katılan Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis “’Kıbrıs Dosyası’na Yunanistan’dan ek materyal aktarılmaya devam edeceğini” açıkladı.

Politis ve diğer gazetelere göre, Votsis makul bir dönemde ek olarak gönderilecek materyalin “1986-1988 döneminde Yunan meclisi özel araştırma komitesinde görüşülmeyen ve kaynağı tarafından gizliliği kaldırılan materyal olduğunu” söyledi.

Dosyaların teslimiyle, meseleyle ilgili bir dönemin kapanmakta olduğunu, iki komitenin (uzmanlar ve bürokratlar) onayından sonra makul bir süre içerisinde, önümüzdeki aylarda yayınlanabilir hal alabilecekleri ve halkın erişimine açılabilecek prosedürün başlamakta olduğunu söyleyen Votsis “Yalnız ifadeler içeren dosyalar getirmedik. Anılar, tutkular, ağıtlar getirdik” dedi ve bunun, başka malzeme ve başka ifadeler toplanması için başlangıç olduğuna işaret etti.

Votsis “Yunanistan olarak, siyasi değişimi Kıbrıs trajedisinin üzerinde kurulan ve demokrasinin geri geldiği ülke olarak, sahip olduğumuz büyük sorumluluğu unutmamalıyız” da dedi.

Törende konuşan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris teslim edilenlerin “çok değerli tarihi malzeme” olduğunu ancak III. Makarios’a yönelik darbenin ve Barış Harekâtı’nın “açtığı yaraları tamir edemeyeceğini” söyledi.

AKEL’in, törende siyasi partilere de konuşma hakkı verilmemesini protesto ettiği de kaydedildi.

(ŞA/ŞEB)