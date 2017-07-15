Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:53

Yunanistan’dan Gönderilen “gizli Dosyalar”…

Yunan meclisi özel araştırma komitesinin Kıbrıs ilgili topladığı 11 koli-134 dosyadan oluşan ve Rum meclisine önceki gün gayrı resmi teslim edilen gizli belgeler dün resmen teslim edildi. Bu nedenle Rum meclis genel kurulunda düzenlenen özel törene katılan Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis “’Kıbrıs Dosyası’na Yunanistan’dan ek materyal aktarılmaya devam edeceğini” açıkladı.

Yunanistan'dan Gönderilen 'gizli Dosyalar”…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

VOTSİS: “YUNANİSTAN OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ BÜYÜK SORUMLULUĞU UNUTMAMALIYIZ”

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 (.): Yunan meclisi özel araştırma komitesinin Kıbrıs ilgili topladığı 11 koli-134 dosyadan oluşan ve Rum meclisine önceki gün gayrı resmi teslim edilen gizli belgeler dün resmen teslim edildi. Bu nedenle Rum meclis genel kurulunda düzenlenen özel törene katılan Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis “’Kıbrıs Dosyası’na Yunanistan’dan ek materyal aktarılmaya devam edeceğini” açıkladı.

Politis ve diğer gazetelere göre, Votsis makul bir dönemde ek olarak gönderilecek materyalin “1986-1988 döneminde Yunan meclisi özel araştırma komitesinde görüşülmeyen ve kaynağı tarafından gizliliği kaldırılan materyal olduğunu”  söyledi.

Dosyaların teslimiyle, meseleyle ilgili bir dönemin kapanmakta olduğunu,  iki komitenin (uzmanlar ve bürokratlar) onayından sonra makul bir süre içerisinde, önümüzdeki aylarda  yayınlanabilir hal alabilecekleri ve halkın erişimine açılabilecek prosedürün başlamakta olduğunu söyleyen Votsis “Yalnız  ifadeler içeren dosyalar getirmedik. Anılar, tutkular, ağıtlar getirdik” dedi ve bunun, başka malzeme ve başka ifadeler toplanması için başlangıç olduğuna işaret etti.

Votsis “Yunanistan olarak, siyasi değişimi Kıbrıs trajedisinin üzerinde kurulan ve demokrasinin geri geldiği ülke olarak, sahip olduğumuz büyük sorumluluğu unutmamalıyız” da dedi.

Törende konuşan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris teslim edilenlerin “çok değerli tarihi malzeme” olduğunu ancak III. Makarios’a yönelik darbenin ve Barış Harekâtı’nın “açtığı yaraları tamir edemeyeceğini” söyledi.

AKEL’in, törende siyasi partilere de konuşma hakkı verilmemesini protesto ettiği de kaydedildi.

(ŞA/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka Havalimanı’nda 15 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi Larnaka Havalimanı’nda 15 Kilo Hint Keneviri Ele...
Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü Kınayan Açıklamalar Yaptı Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü...
“Eide İçin Önleyici Hareketler” “Eide İçin Önleyici Hareketler”
Politis:“Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı Yasadışı Değil” Politis:“Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı Yasadışı...
Rum Yönetimi İsrail’in Türkiye’yle Boru Hattı Anlaşmasındaki Israrından Kaygılı Rum Yönetimi İsrail’in Türkiye’yle Boru Hattı...
Kıbrıs Dosyası Resmen Rum Meclisi’ne Teslim Edildi Kıbrıs Dosyası Resmen Rum Meclisi’ne Teslim Edildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Larnaka Havalimanı’nda 15 Kilo Hint Keneviri...
Rum polisinin, dün Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirdiği bir operasyonda, Rum piyasasına sürülecek...

Haberi Oku