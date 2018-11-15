Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Eoka’cı Kiriakos Matsis’in Anılması Etkinliği İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, EOKA\'nın 1955-59 dönemindeki mücadelesine katılanlardan biri olan Kiriakos Matsis\'in 60’ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliğine katılmak için Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, Güney Lefkoşa’ya bağlı Palehor’da, Pazar günü, anma etkinliği çerçevesinde “Apostolos Luka” Kilisesi’ndeki ayinde konuşma yapacağını yazdı.
Habere göre Pavlopulos anma etkinliğinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte Kiriakos Matsis’in büstünün açılışını gerçekleştirecek.
(FK/ÖK)