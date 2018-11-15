Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Eoka’cı Kiriakos Matsis’in Anılması Etkinliği İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, EOKA\'nın 1955-59 dönemindeki mücadelesine katılanlardan biri olan Kiriakos Matsis\'in 60’ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliğine katılmak için Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.