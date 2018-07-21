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Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis Türkiye’yi eleştirdi

Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis, Rum Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle ilgili tutumunu eleştirdi.

Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis Türkiye’yi eleştirdi

Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis, Rum Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle ilgili tutumunu eleştirdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:48
Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis Türkiye’yi eleştirdi

Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis, Rum Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle ilgili tutumunu eleştirdi.
Haravgi gazetesi, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis, Rum Haber Ajansı’na verdiği özel röportajdaki açıklamalarına yer verdi.
Habere göre Vutsis “Kıbrıs’ta, siz gerginliğin yalanlanmayan tanıklarısınız” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin, muhtemelen tehlikeli bölücü bir anlayışa, durgunluğun ve askıda bırakmanın uzatılmasına neden olacak görüşlerle, tutum sergilediğini iddia etti.
Votsis, Türkiye’deki siyasi liderliğin, yakın zamanda, barış, iyi komşuluk ve yıllara dayanan sorunların çözümlenmesi yararına, rolünü bulması temennisinde bulundu.
Fileleftheros gazetesine göre Yunanistan Meclis Başkanı Votsis, Türkiye’nin kendi içerisinde otoriter bir şekilde tavır sergilediğini, bu tutumunu gerek Kıbrıs sorunu gerekse 140 gündür tutuklu bulunan 2 Yunan askerle ilgili olarak da sergilediğini iddia etti.
“Kıbrıs Dosyası”nın yayımlanmasına ilişkin konuşan Votsis, “Kıbrıs Dosyası”nın Kıbrıs trajedisinin, gerçek, özlü ve tarihsel araştırması için bir kıvılcımı teşkil etmesi ümidini de dile getirdi.
Rum ve Yunan Meclis Başkanları’nın ve aynı zamanda uzmanlar ve araştırmacılardan oluşan karşılıklı komitelerin ortaklaşa işbirliğiyle zahmetli bir çalışmanın ileriye götürüldüğünü dile getiren Votsis, “Kıbrıs Dosyası”nın yayınlanmasına sonbaharda başlanmasının beklendiğini de ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 21.07.2018 11:39
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