Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Söyleşi

KOCİAS, TÜRKİYE VE EIDE’Yİ SUÇLADI

KOCİAS: “TÜRKİYE CRANS-MONTANA’DA İŞGALİ MEŞRU KILMAK İSTEDİ”



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs konferansının yapıldığı Crans-Montana’da yaşananları aktarırken Türk tarafını ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye suçlamalarda bulundu.

Türkiye’nin Crans-Montana’da “işgali meşru kılmak istediğini ve mümkün olması durumunda ise bunu tüm Ada’ya yaymak istediğini” ileri süren Kocias, Eide’yi de “hazırlık yapmamak” ve “yalan söylemekle” suçladı.

Gazete, Nikos Kocias ile söyleşiyi “Kıbrıs’ı Yarı-Sömürge İstiyor-Kocias:Türkiye’nin Hedefi İşgali Meşru Kılmak ve Tüm Ada’ya Yaymak” başlıklarıyla aktardı.

Crans-Montana’da “Garantiler Anlaşması’nın devamına ilişkin tutumunun Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün devam etmesi veya tüm adanın kontrolünü talep etmesi” anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktığını savunan Kocias, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, müdahale haklarının korunması aracılığıyla tüm Ada’ya tek taraflı müdahale istediğini itiraf ettiğini savundu.

Kocias, bunun da, konferansın sona ermesiyle sonuçlanan Türk tarafı ile BM Genel Sekreteri’nin kopma noktası olduğunu ileri sürdü.

Nikos Kocias, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi de “hazırlık yapmamak” ve “yalan söylemekle” suçladı. Kocias, Eide’nin, Yunanistan’da belirli uluslararası örgütlerle bağlantısı olduğu görülen iş insanlarıyla gizlice görüştüğünü savundu.

Kocias, Kıbrıslı Türkleri, Türkiye’ye bağımlılığından kurtaramadıklarını da iddia etti.

Bazı çevrelerin, Yunan ve Rum tarafının, Crans-Montana’da yaptıklarının yeterli veya doğru olmadığı şeklindeki eleştirilerin sorulması üzerine Kocias, Yunan halkının büyük bir çoğunluğunun, müzakereleri gerçekleştirdikleri ve hazırladıkları yöntemle hem fikir olduğunu belirtti.

Kendi tarafları açısından zayıflıkların bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kocias, Crans-Montana’daki zayıflığın, “müzakereyi kayıtsız şartsız teslim olarak addeden belirli bir çevreyle ilişkili maddi çıkarları, ilk baştan ortaya koymaya özen göstermemeleri” olduğunu savundu.

Türkiye’nin çözüme hazır olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kocias, Türk siyasi sisteminin parçaları ve kurulu düzeninin, bugünkü dünyadaki değişiklikleri anlamakta zorluk çektiğini, hala daha sömürgecilik ve manda devleti dönemindeymiş gibi davrandıklarını savundu.

Kocias sözlerinin devamında Türkiye’deki güçlü dinamiklerin, gerçekten ve özlü bir çözüm istediğine inandığını, bu gidişata yönelik hareket etmeleri için de onlara yardım etmekte fayda bulunduğunu ifade etti.

Türk toplumunun demokratikleşmesi ve Avrupalılaşmasına destek verdiklerini ifade eden Kocias Avrupai bir Türkiye’nin herkesin çıkarına olacağını da söyledi.

Kocias, bir başka soru üzerine, anlaşmadan sonra Kıbrıs’ın nasıl bir devlet olması gerektiği konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini savundu. Kocais, Kıbrıs’ın, “işgal orduları” ve üçüncü tarafların garantileri olmadan egemen, bağımsız ve normal bir devlet olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve Ege’deki provokasyonların sorulması üzerine Kocias, şimdiye kadar sıcak bir çatışmanın yaşanmadığına işaret ederek, Ege ve “MEB”de provokasyonların olabileceğini ancak bunların planlı, sıcak gelişme olmadığını belirtti.

Kocias, kendisini endişelendiren noktanın, bu provokasyonların yanlışlara ve kazalara kolaylıkla yol açabileceği şeklinde olduğunu, bu nedenle en iyi şeyin provokasyonların sonlandırılması olduğunu savundu.

Nikos Kocias, Türkiye’nin talepleri arasında bulunan, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde Türkiye’nin davranışının, müdahale haklarının korunmasıyla alakalı olduğu konusunu da incelediklerini belirtti.