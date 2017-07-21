Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Açıklamaları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümünü kınamak amacıyla açıklamalarda bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı yazılı açıklamada, “Türk işgali” olarak nitelendirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümünün, umut ışığına denk geldiğini, uluslararası toplumun, birleşik Kıbrıs’ın, normal modern bir devlet olması gerektiğini anladığının görüldüğünü savundu.



Uluslararası topluma, “Türk işgalinin suç içeren sonuçlarını ve Kıbrıs’ta süregelmekte olan dramı akıllarına getirme çağrısında bulunan Kocias, umut ışığının, Kıbrıs sorununun hemen çözümlenmesi olmadığını, Türk uzlaşmazlığı nedeniyle bunun mümkün olmadığını, ancak uluslararası toplumun, BM kararlarında da yer alan, birleşik Kıbrıs’ın normal, modern ve tamamen egemen bir devlet olması gerektiğini anladığının görülmekte olduğunu belirtti.

Böylesi bir devlette, “işgal kuvvetlerine, Türkiye’ye, Kıbrıs’ı işgal etme bahanesi veren üçüncü ülkelerin garantör rolüne” yer olmadığını savunan Kocias, Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin, “helenizmin, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının hakları, Kıbrıs devletinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı için mücadelelerine devam edeceklerini” ifade etti.

Kocias ayrıca “Kıbrıs’ı, Türk askerinden kurtarmak, göçmenlerin haklarını iade etmek, Türk askerinin botları olmadan, Kıbrıslı Türklere demokratik bir ülkede yaşamaları imkanı sağlamak için mücadeleye devam edeceklerini de belirtti.

KAMMENOS

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un bir etkinlik çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kammenos, BM ve diğer uluslararası örgütlerin kararlarına rağmen, “Atilla’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmış haklarını, her yoldan, provoke ve itiraz etmeye devam ettiğini” savundu.

Kammenos ayrıca tehlikelerin bertaraf edilmesi ve kararlılıkla göğüslenmesi gerektiğinden de söz etti.