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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Cikko Ve Dillirga Metropoliti Nikoforos Arazi Anlaşmasını İmzaladı

KOCİAS 1974 İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Cikko Ve Dillirga Metropoliti Nikoforos Arazi Anlaşmasını İmzaladı

KOCİAS 1974 İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:50
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Cikko Ve Dillirga Metropoliti Nikoforos Arazi Anlaşmasını İmzaladı


KOCİAS 1974 İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos arasında, Yunanistan Büyükelçilik binasının inşa edileceği 8 dönümlük arazinin devrine ilişkin anlaşmanın, dün imzalandığı belirtildi.


Rum basını, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Engomi semtinde bulunan Cikko Manastır arazisi karşısındaki arsa nedeniyle Yunanistan ile Cikko Metrpolitliği’nin anlaşmazlığa düşmesi, ardından konunun yargıya taşınması ve daha sonra iki taraf arasında sağlanan uzlaşma neticesinde arazinin Yunanistan’a devredilmesine karar verildiğini anımsattı.


Bahse konu arazi, Cikko ve Dillirga Metropolitliği tarafından, büyükelçilik binası inşa etmesi için Yunanistan Hükümeti’ne tahsis edilmiş, ancak Yunan Hükümeti’nin bina inşa etmekte geciktiği için sorun yaşanmış ve konu yargıya taşınmıştı.


Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos’un dün, Yunanistan Büyükelçilik binasının inşa edileceği arazinin devrine ilişkin anlaşma haberine ve yapılan açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.


KOCİAS’TAN 1974 İÇİN ÖZÜR
Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, imzalanan anlaşma çerçevesinde yaptığı konuşmada, Yunan Hükümeti adına, Rum halkından, özür diledi.


Kocias sözlerinin devamında neden oldukları olguların iade edilmesi noktasında borçlarının bulunduğunu, helenizmin, Rum halkıyla kardeşliği, mücadeleleri yerine getirmeyi ve 1974 yılında kendi suçlarıyla neden oldukları şeylerin iade edilmesini hayal ettiğini belirtti.


Arazinin kendilerine devredilmesi lütfundan dolayı Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos’a teşekkürlerini de sunan Kocias, bu jestle birlikte, kendilerine, Yunan bayrağının, daha merkezde, Lefkoşa’nın bir noktasında dalgalanması fırsatının verildiğini ifade etti.


Bu bağışın, helenizmin sahip olduğu büyük bağların göstergesi olduğunu söyleyen Kocias, Kıbrıs’ı, özgür, BM Genel Sekreteri’nin de benimsediği şekilde, normal devlet, asker ve garantilerin olmadığı bir ülke olarak görme rüyasına da sahip olduklarını belirtti.


Kocias, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, Kıbrıs sorununun çözümü için büyük bir inançla çalışma için güç ve ilham aldıklarını, bunun bugünkü görüşmenin özü olduğunu ifade etti.


Kocias, rüyalarının sadece, güzel, üretken ve yaratıcı bir Yunan Büyükelçiliği değil, özgür ve birleşmiş bir Kıbrıs’ta büyükelçilik de olduğunu söyledi.


NİKİFOROS
Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos ise yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a sağladığı dayanışma nedeniyle Yunanistan’a teşekkürlerini sundu.


Var olmalarının ve var olacak olmalarının Yunanistan’dan ileri geldiğini söyleyen Nikiforos, ülkenin özgür ve bağımsız olması temennisinde de bulundu.


Nikiforos açıklamasında ayrıca “mavi beyaz Yunan bayrağının, en kısa zamanda bu binanın(büyükelçilik binası) üzerinde dalgalanması beklentisini de dile getirdi.


Nikiforos ayrıca yeni Yunanistan Büyükelçilik binasına konması için Kocias’a Meryem Ana ikonu hediye etti.


Öte yandan Politis gazetesine göre Nikoforos, Yunanistan Büyükelçilik binasının ve elçilik ikametgahının, antik Yunan tarzında olmasını istedi.


KOCİAS’TAN ARAZİYE ZİYARET
Gazete Kocias’ın, anlaşmanın imzalanmasının ardından, Tamassu ve Orinis Piskoposu İsaya ile birlikte, Yunanistan Hükümeti’ne devredilen araziyi ziyaret ettiğini yazdı.


Habere göre Kocias, orada, temellerin ne zaman atılacağına ilişkin bir sorunun sorulması üzerine, öncellikle bunun planlanması, gerekli onayların ve izinlerin alınması gerektiğini söyledi.


Habere ilişkin diğer başlıklar ise şöyle yer aldı:
Fileleftheros: “Arazi İçin Helenizm Kazandı”
Politis: “Büyükelçilik Binası İçin Nikoforos Sütun İstedi”
Haravgi: “Kocias ve Nikoforos Yunan Büyükelçiliği İçin Arazi Devri Anlaşmasını İmzaladı”.
 

Son Güncelleme: 15.09.2018 12:57
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