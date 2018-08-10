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Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” tank çıkarma gemisi Limasol limanı’nda

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” tank çıkarma gemisi Limasol limanı’nda

10 Ağustos 2018 Cuma 09:18
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” tank çıkarma gemisi Limasol limanı’nda

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” isimli tank çıkarma gemisinin, Deniz Kuvvetleri Astsubaylık Okulu öğrencilerinin eğitimi çerçevesinde, dün Limasol limanına demirlediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genel Kurmaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geminin 12 Ağustos’a kadar Limasol limanında kalacağını ve halkın 10 Ağustos Cuma ve 11 Ağustos Cumartesi günleri, 17.00–20.00 saatleri arasında gemiyi ziyaret edebileceğini kaydetti.

Gemiye girişin limanın yeni yolcu girişinden olacağı ve kimlik gösterilip içeriye girilebileceği belirtildi.

Gazete, gemi Güney Kıbrıs’ta kaldığı sürece, geminin kaptanı, subaylar ve öğrenci temsilcilerinin Yunan Askeri Mezarlığı ile Rum Merkezi Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edip çelenk koyacaklarını, ayrıca Güney Kıbrıs’ın dini, politik ve askeri makamlar ile Yunan Büyükelçiliği’ne de ziyaretlerde bulunacaklarını ekledi.

 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 13:37
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