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Yunanistan Adalet Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!

Yunanistan Adalet, Şeffaflık ve İnsanlık Hakları Bakanı Stavros Kondonis’in, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!

Yunanistan Adalet, Şeffaflık ve İnsanlık Hakları Bakanı Stavros Kondonis’in, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
Yunanistan Adalet Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!

 Yunanistan Adalet, Şeffaflık ve İnsanlık Hakları Bakanı Stavros Kondonis’in, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

İki bakanın görüşmeleri sırasında bir işbirliği memorandumuna imza koyacaklarını da yazan Alithia gazetesi, İnsan Hakları Genel Sekreteri Maria Yannakaki’nin eşlik edeceği Kondonis’in yarından başlayıp 10 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’ta bulunacağını belirtti.

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Gazete Kondonis’in Güney Kıbrıs’ta bir dizi başka temasta daha yapacağını ekledi.
             


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Son Güncelleme: 06.06.2018 13:12
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