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Yunanca Öğretmenlerinin Sayısının Arttırılması Rum Basınında

Yunanca Öğretmenlerinin Sayısının Arttırılması Rum Basınında

28 Eylül 2018 Cuma 08:07
Yunanca Öğretmenlerinin Sayısının Arttırılması Rum Basınında

TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE İLGİ AZ

KKTC’deki ortaokullarda Yunanca dilinin seçmeli ders olarak okutulması ve bu konudaki öğretmen sayısında artışa gidileceği Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi: “Yunanca Öğretmenleri İçin Kadrolar Çoğalıyor” başlığı altında verdiği haberinde, “Akıncı hükümetinin” KKTC’deki ortaokullarda Yunanca derslerinin çoğaltılması yönünde adım attığını ve daha fazla Yunanca diline haiz filologları öğretmen olarak alma yoluna gideceğini yazdı.

Gazete, Türkiye’de ve akabinde KKTC’de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle bütçelerde kısıntılara gidilmesine karşın Yunancanın öğretilmesi konusunda kısıtlamaya gidilmediğini belirterek, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem’in gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Eylem açıklamasında, bu hareketin karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirme amacını taşıdığını belirterek Yunanca öğretmenlerinin sayısında bu yıl için artış olmayacağını ancak önümüzdeki sene bu sayıda artışa gidileceğini vurguladı.

Gazete, Rum Orta Eğitim Müdürü Kipriano Luis’in, Türkçe dilinin Güney Kıbrıs’taki okullarda okutulmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, Rum ortaokullarında Türkçenin seçmeli ders olarak mevcut olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Luis, ellerindeki verilerin, öğrencilerin Türkçe dersine ilgilerinin az olduğunu gösterdiğini, Türkçe dersini seçen öğrencilerin sayısına ilişkin bir araştırmanın bakanlık tarafından yapılmakta olduğunu ve verilerin yakın zamanda açıklanacağını ifade etti.

Yaşı büyük Kıbrıslı Rumların Türkçe’ye ilgilerinin daha fazla olduğunu ve bunların da eğitim kurumlarında verilen derslere katıldıklarını belirten Luis, Kıbrıslı Rum öğrencilerin ilgisinin nasıl arttırılacağına ilişkin teşviklerin sağlanmasının ise siyasi bir karar olduğuna vurgu yaptı.

Gazete haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’a gidişinden önce, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki okulları “tanıma korkusu sebebiyle ziyaret etmediklerini söylediğine” de dikkat çekti

Son Güncelleme: 28.09.2018 11:36
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