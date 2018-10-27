Yunan Saldırı Helikopterleri Apachıe’ler Güney’de...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Yunan Hava Kuvvetleri’nin Apachie tipi saldırı helikopterlerinin Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros birinci sayfasından fotoğraf destekli aktardığı haberinde, Yunan Apachie’lerin Rum tarafına “ilk kez gittiği”, RMMO ve Yunan Alayı (ELDİK) ile birlikte ortak tatbikatlar ve atışlar yaptığını yazdı.

Yunan Apachie’lerin İsrail’de ittifak çerçevesinde icra edilen tatbikat dönüşünde Güney’e giderek Lakadamya’da istasyon yaptıklarını belirten gazete, yayınladığı fotoğrafın da Lakadamya’da çekildiğine işaret etti.

Haberde, Yunan Apachie’lerinin Güney Kıbrıs’taki varlığının “bölgede geliştirilmekte ve tamamen Türkiye’ye karşı olan güvenlik işbirlikleri konusunda Türkiye’ye yeni bir askeri-diplomatik mesaj addedildiği” ifadelerine yer verildi.

(ŞA/SEL)

