FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 07:45

Yunan Bayrağını İndirip “birleşik Kıbrıs” Sloganı Astılar

Güney Kıbrıs’taki bir okulun bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler, gönderde asılı Yunan bayrağını indirerek yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” sloganı yazan pankart astılar.

Yunan Bayrağını İndirip 'birleşik Kıbrıs” Sloganı Astılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 18 Temmuz 17: Güney Kıbrıs’taki bir okulun bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler, gönderde asılı Yunan bayrağını indirerek yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” sloganı yazan pankart astılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Pankiprio Ortaokulu (Pankipiro Yimasio)” bahçesinde gönderde bulunan Yunan bayrağının indirilerek, yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” yazan pano asıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzleri kapalı şahısların bu eylemi videoya çekerek sosyal medyada yayımladıkları” belirtilerek eylem kınandı.

(SB/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Ulusal Konseyi Kocias’ın Da Katılımıyla Toplandı Rum Ulusal Konseyi Kocias’ın Da Katılımıyla...
Anastasiadis “Müzakere Masasına Dönmeye Acele Etmiyor” Anastasiadis “Müzakere Masasına Dönmeye Acele...
Sondajla İlgili Haberler Ve Fransız Bakanın Ziyareti Sondajla İlgili Haberler Ve Fransız Bakanın Ziyareti
Turist Gelişlerinde Büyük Artış Turist Gelişlerinde Büyük Artış
Kocias: “çavuşoğlu Beni Takip Ediyor” Kocias: “çavuşoğlu Beni Takip Ediyor”
Güneyde 4 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi Güneyde 4 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Rum Ulusal Konseyi Kocias’ın Da Katılımıyla...
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah Başkanlık Sarayında yapılan ve dün...

Haberi Oku