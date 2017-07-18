Yunan Bayrağını İndirip “birleşik Kıbrıs” Sloganı Astılar

Güney Kıbrıs’taki bir okulun bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler, gönderde asılı Yunan bayrağını indirerek yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” sloganı yazan pankart astılar.

Lefkoşa, 18 Temmuz 17: Güney Kıbrıs’taki bir okulun bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler, gönderde asılı Yunan bayrağını indirerek yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” sloganı yazan pankart astılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, Dayanışma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, “Pankiprio Ortaokulu (Pankipiro Yimasio)” bahçesinde gönderde bulunan Yunan bayrağının indirilerek, yerine Yunanca ve Türkçe “Birleşik Kıbrıs” yazan pano asıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüzleri kapalı şahısların bu eylemi videoya çekerek sosyal medyada yayımladıkları” belirtilerek eylem kınandı.

(SB/GÜL)

