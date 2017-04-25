Yunan Askerlerin Tespiti İçin Yapılan Kazılar Tamamlandı

Güney Lefkoşa’daki “Ayios Konstantinos ve Eleni” mezarlığında gömülü 11 Yunan askerinin kesin gömü yerleri ve kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan kazılar tamamlandı.

Lefkoşa, 25 Nisan 17: Güney Lefkoşa’daki “Ayios Konstantinos ve Eleni” mezarlığında gömülü 11 Yunan askerinin kesin gömü yerleri ve kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan kazılar tamamlandı.

Fileleftheros gazetesi, “Faethon” isimli devriye botunda görev yaparken ölen altı Yunan askeri ve farklı zamanlarda ölerek yine bu mezarlığa gömülen diğer beş askerin kimliklerinin kesin olarak tespit edilebilmesi için başlatılan kazıların tamamlandığını yazdı.

Gazete, geçmişte yaşanan bazı gelişmelerin, askerlerin mezar taşlarında isimleri yazan mezarlardan farklı mezarlara gömüldüklerini, bu sebepten ötürü sözü edilen mezarların tümünde kazı çalışmaları gerçekleştirilerek burada bulunan kemik ve kalıntılara ulaşıldığını yazdı.

Gazete ayrıca, Yunan askerlerinin ailelerinden alınan DNA örnekleriyle mezarlardan çıkarılan kalıntılar arasında DNA testi yapılacağını, sonuçların kesinleşmesinin ardından doğru naaşların ailelerine gönderileceğini aktardı.

(SB/ŞEB)